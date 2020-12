Liên quan đến vụ nữ sinh nghi tự tử, Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT An Giang và Trường THPT Vĩnh Xương giải quyết sự việc một cách thấu đáo, đúng pháp luật và tổ chức động viên để học sinh trở lại học tập bình thường.

Trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT) cho hay, ngay sau khi nắm được sự việc nữ sinh lớp 10 Trường THPT Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang nghi tự tử trong nhà vệ sinh, Bộ đã chỉ đạo Sở GD-ĐT An Giang đề nghị nhà trường xác minh làm rõ sự việc, tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần học sinh.

Nữ sinh Y: 'Em tìm cái chết để chứng minh mình không sai'

Đồng thời, có văn bản báo cáo UBND tỉnh, phối hợp với công an huyện, tỉnh để điều tra, xác minh làm rõ các vấn đề liên quan và báo cáo về Bộ GD-ĐT.

Theo ông Bùi Văn Linh, tới đây sẽ tiếp tục xác định trách nhiệm các bên liên quan như nhà trường, giáo viên, học sinh, gia đình học sinh... để có biện pháp chấn chỉnh, các hoạt động giáo dục của nhà trường, thực hiện theo đúng quy định của ngành và nội quy nhà trường, góp phần tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

“Cần giải quyết sự việc một cách thấu đáo, đúng pháp luật và tổ chức động viên để học sinh học tập bình thường trở lại” - ông Linh nói.

Ông Linh cho biết, hiện nay trong qui định kỷ luật học sinh phổ thông chưa có khái niệm cấm túc.

Theo ông Linh, nhà trường và giáo viên có thể áp dụng một số biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực, nhưng phải bảo đảm ý nghĩa giáo dục, thân thiện và giúp học sinh tự nhận ra khiết điểm và tự giác sửa chữa, tiến bộ.

Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT).

Trước đó, bà Nguyễn Thị Quyết, mẹ của nữ sinh Y cho hay, sáng 30/11, gia đình nhận được tin từ nhà trường báo Y. bị ngất trong trường.

Vào đến trường, bà Quyết thấy con gái đang nằm trong phòng y tế.

“Sau đó, tôi mới biết bé để lại 2 lá thư tuyệt mệnh, có nội dung lấy cái chết để chứng minh mình không phạm lỗi như trường đã xử lý. May mắn, con tôi không chết”, bà Quyết nói.

Theo bà Quyết, con gái mình bị uất ức do bị nhà trường xử lý vi phạm quy chế, mà nguyên nhân là do Y. không tham gia học phụ đạo do trường tổ chức có thu phí. Ngoài ra, trong lớp, Y. thường xuyên bị nhắc nhở việc mặc áo dài mỏng khiến nhiều bạn học trong lớp chú ý, làm em ngượng ngùng.

Y. sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để điều trị. Hiện, sức khoẻ và tâm lý của nữ sinh này đã dần ổn định. Dự kiến Y. sẽ được xuất viện vào hôm nay.

Chia sẻ với VietNamNet sau khi xảy ra sự việc, thầy Nguyễn Việt Hùm thừa nhận, trong xử lý vi phạm của em Y., nhà trường có dùng từ ngữ gây hiểu nhầm.

“Em Y. có vi phạm như chạy xe phân khối lớn, không trung thực khi truyền tải nội dung từ nhà trường về gia đình...”, thầy Hùm nói.

Vẫn theo thầy, Y. có mặc áo dài mỏng và giáo viên bộ môn có đến nói nhỏ nữ sinh này đừng mặc trang phục đó đi học, vì gây phản cảm.

Khi xử lý vi phạm của Y., nhà trường đã mời gia đình đến. Khi đó, gia đình và nữ sinh Y. cũng đã nhận lỗi. Nhà trường yêu cầu Y. viết bản cam kết, kiểm điểm để khắc phục lỗi vi phạm.

“Nhưng sau mấy tuần mà em Y. không viết kiểm điểm nên giáo viên chủ nhiệm có nói “nếu không viết thì mai mốt mình không dạy em nào được nữa”. Chính vì vậy, nhà trường ra thông báo về gia đình “nhờ” Y. viết kiểm điểm.

Nhà trường nôn nóng để em Y. mau chóng sửa chữa vi phạm theo hướng tích cực. Song, khi soạn thảo văn bản đã dùng từ gây hiểu nhầm”, thầy Hùm nói.

Ngày 6/12, ông Hùm và cấp phó của mình đã bị tạm đình chỉ công tác. Sở GD-ĐT An Giang xác định nhà trường có một số hạn chế, thiếu sót.

Theo Sở GD-ĐT An Giang, việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong trường không đúng với quy định của ngành, dạy thêm, học thêm đại trà cho tất cả học sinh theo lớp chính khóa.

Hình thức phê bình, kỷ luật học sinh không đúng với quy định của ngành. Việc nêu họ tên học sinh dưới cờ làm ảnh hưởng đến tâm lý học sinh.

Hiện, Công an Thị xã Tân Châu (An Giang) đã nhận được đơn của gia đình nữ sinh N.T.N.Y, học sinh lớp 10 của Trường THPT Vĩnh Xương và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Sở GD-ĐT An Giang cũng đang giao làm rõ về hành vi của cô Huỳnh Thị Thu Huệ giáo viên chủ nhiệm của Y., liên quan đến sự việc xảy ra tại trường và việc đăng thông tin trên mạng xã hội (sau khi sự việc xảy ra). Tài khoản trên mạng xã hội được cho là của cô Huệ đã có những lời lẽ ẩn ý, bình luận vô cảm sau nghi vấn nữ sinh Y. tự tử vì uất ức. “Tự tử chết có coi là vinh quang không con?”. “Cò bảo có xáo thì xáo nước trong có nghĩa là cho đến chết cũng phải trong sạch con à! Còn đằng này con chim chuyên nhả nước bọt kia mượn cái chết giả để vu oan giá họa cho người khác hèn uổng công xúc tép nuôi… chim”, những bình luận được cho là của cô Huệ khiến dư luận bất bình.

Thanh Hùng

