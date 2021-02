Ngày 24/2, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp có báo cáo vụ nam sinh của Trường THPT Đốc Binh Kiều và Trường THPT Tháp Mười (huyện Tháp Mười) bị hành hung.

Theo đó, khoảng 17h10 ngày 22/2, trong giờ tan học có 1 nhóm khoảng 8-10 người lạ mặt xông vào rượt đánh, bắt hai học sinh của trường là em N.H.B và Đ.M.T (học sinh lớp 12) đưa lên xe chở đi. Ngoài ra, một nam sinh khác cũng bị nhóm người nói trên chở đi vài chục mét thì bỏ lại.

Camera ghi lại cảnh nhóm người lạ mặt vào trường rượt đưa nam sinh lên xe chở ra bên ngoài hành hung. Ảnh: Chụp màn hình

Theo báo cáo, khi xảy ra sự việc, bảo vệ và giáo viên can ngăn nhưng không được do đối tượng hung hăng, có hung khí. Nhà trường đã gọi báo công an xã, nhưng nhóm đối tượng đã đưa các em học sinh rời khỏi trường.

Đến khoảng 18h cùng ngày, gia đình em B. nhận được tin nam sinh này và T. đã về nhà. Gia đình đưa các em đi khám. Kết quả, B, bị đau đầu, gãy sống mũi, trật khớp ngón tay và phải nhập viện theo dõi.

Còn T. bị đa chấn thương, không nguy hiểm.

Chiều cùng ngày, nam sinh L.V.K (học sinh lớp 11 hệ GDTX - Trường THPT Tháp Mười), khi vừa ra khỏi cổng trường một đoạn thì có 5 người đến hỏi K. có phải ở Đốc Binh Kiều lên không.

Khi K. xác nhận thì bị các đối tượng khống chế, dùng xe của nam sinh lớp 11 chở đến khu vực vắng hành hung, đánh vào đầu và dùng hung khí sắc nhọn (chưa rõ loại hung khí) đâm vào vùng bụng.

Sau khi các đối tượng bỏ đi, K. đến trạm y tế xã Đốc Binh Kiều băng bó vết thương và trình báo vụ việc với công an. K. phải khâu 3 mũi tại vùng bụng và đang nằm viện.

Em K. đang nằm điều trị tại bệnh viện

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn cá nhân giữa học sinh và nhóm người hành hung.

Sở GD-ĐT Đồng Tháp đã chỉ đạo hiệu trưởng Trường THPT Tháp Mười và Đốc Binh Kiều thăm hỏi, động viên các học sinh bị hành hung.

Đồng thời, ổn định tư tưởng học sinh, giáo viên; tăng cường giáo dục học sinh kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử xã hội cho học sinh để tránh các vụ việc tương tự xảy ra.

Sở GD-ĐT Đồng Tháp cũng ban hành văn bản rút kinh nghiệm chung cho tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh, yêu cầu chấn chỉnh công tác bảo vệ, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học.

Công an huyện Tháp Mười đang điều tra vụ việc.

Hoài Thanh