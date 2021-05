Nhằm thúc đẩy, lan toả những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong xã hội và gây quỹ hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với nhà mạng VinaPhone phát động chương trình #Thank you, VietNam! năm 2021.

Ban tổ chức cho biết, chương trình #Thank you, VietNam! ra đời xuất phát từ ý tưởng trong những ngày qua, cả nước đang đồng lòng chống dịch Covid-19.

“Chưa bao giờ, mỗi chúng ta lại muốn nói lời cảm ơn đến như vậy: cảm ơn các chiến sĩ nơi biên cương đang ngày đêm canh gác; cảm ơn các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch đang căng mình vì sức khoẻ của người dân; cảm ơn những người hy sinh thầm lặng, nỗ lực chia sẻ và đóng góp hết mình để kiểm soát dịch bệnh…

Một lời cảm ơn chân thành sẽ khiến cho mỗi người sát gần lại với nhau hơn, xóa nhòa mọi khoảng cách và làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn vì có nhiều người tốt, việc tốt được lan toả trong cộng đồng. Và #Thank you, VietNam! ra đời từ ý tưởng nhân văn đó”.

Chương trình #Thank you, VietNam! năm 2021 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá: “Chương trình #Thank you Vietnam! là một trong những giải pháp cụ thể nhằm triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

Thông qua việc phát huy lợi thế của mạng xã hội, chương trình tạo môi trường để đoàn viên, thanh thiếu nhi bày tỏ, chia sẻ sự biết ơn đối với những giá trị tốt đẹp xung quanh, mang đến thái độ tích cực trong cuộc sống, từ đó lan toả những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong thanh thiếu nhi và toàn xã hội”.

Điều đặc biệt, khi cùng nhau lan tỏa triệu lời cảm ơn, VinaPhone sẽ đóng góp 5 tỷ đồng để xây dựng 60 căn nhà nhân ái giúp đỡ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cách thực hiện lời cảm ơn Bước 1: Truy cập http://thankyouvietnam.com.vn Bước 2: Tạo lời cảm ơn đặc biệt của riêng bạn Bước 3: Gửi lời cảm ơn đến người thân yêu của bạn để lan toả cảm xúc tốt đẹp và cùng xây dựng quỹ 5 tỷ đồng cho người nghèo. Chương trình diễn ra từ nay đến hết ngày 15/8.

Thời Vũ