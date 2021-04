Hai nữ sinh Trường THCS Dân tộc bán trú Nghĩa Mai (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) hẹn gặp rồi lao vào đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn khiến nhiều người bức xúc.

Ngày (8/4), ông Đoàn Văn Huấn - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, công an xã đã mời 2 học sinh đánh nhau trong video lên xã làm việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do có mâu thuẫn từ trước nên 2 nữ sinh đã hẹn nhau để giải quyết.

Trước đó, ngày 7/4, trên mạng xã hội xuất hiện video dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh 2 học sinh đánh nhau trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Nữ sinh đánh nhau trước sự chứng kiến của nhiều người

Hai em vật lộn giữa bãi đất trống

Hai nữ sinh đã lao vào đánh nhau quyết liệt, liên tục đấm, đá, túm tóc đối phương. Cả hai đánh nhau từ trên đường giao thông xuống ruộng của người dân. Nhiều người đứng xung quanh nhưng không can ngăn mà còn cổ vũ.

Vụ đánh nhau chỉ dừng lại khi một nữ sinh nhận thua về mình.

Những hình ảnh về nữ sinh không đẹp gây bức xúc dư luận

Sự việc xảy ra vào ngày 3/4, hai nữ sinh đánh nhau trong trong clip là học sinh trường THCS Dân tộc bán trú Nghĩa Mai.

Trong đó, nữ sinh là H.T.K là học sinh lớp 7 dân tộc Thổ, còn nữ sinh L.Th.V.Tr học lớp 9, dân tộc Thái.

