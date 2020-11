Một học sinh lớp 9 Trường THCS Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã tử vong trong giờ ra chơi tại trường.

Chiều nay (26/11), lãnh đạo UBND phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp nam sinh lớp 9 tử vong trong giờ ra chơi.

Trường THCS Châu Giang, nơi xảy ra sự việc

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng cùng ngày. Trong giờ ra chơi, một nam sinh lớp 9, Trường THCS Châu Giang đột ngột bất tỉnh. Ngay lập tức, nam sinh này được đưa vào Trạm y tế phường cấp cứu nhưng em đã tử vong từ trước đó.

Sự việc được báo lên chính quyền địa phương và cơ quan công an. Lực lượng Công an thị xã Duy Tiên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam trực tiếp có mặt khám nghiệm hiện trường.

Công an tỉnh Hà Nam đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Hoài Anh