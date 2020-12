Nữ sinh lớp 10 ở An Giang được cho là uống thuốc tự tử vì uất ức trong xử lý vi phạm của nhà trường. Phía nhà trường thừa nhận có sai sót, dùng từ gây hiểu nhầm với nữ sinh này.

Sáng 5/12, trao đổi với VietNamNet, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang Trần Thị Ngọc Diễm cho biết, liên quan thông tin nữ sinh lớp 10 của Trường THPT Vĩnh Xương (TX Tân Châu) được cho tự tử vì uất ức, Sở đã nắm được và đang cho xác minh làm rõ.

"Nếu nhà trường và giáo viên có sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định", bà Diễm nói.

Nữ sinh Y. trong quá trình điều tại Bệnh viện Nhật Tân (TP Châu Đốc, An Giang)

Trao đổi với PV, Thầy Nguyễn Việt Hùm, Hiệu Trưởng Trường THPT Vĩnh Xương, xác nhận có vụ em N.T.N.Y (học sinh lớp 10 của trường) bị ngất trong nhà vệ sinh.

“Còn chuyện em Y. có tự tử hay không thì phải chờ cơ quan chức năng kết luận, nhà trường chỉ phát hiện nữ sinh này ngất xỉu trong nhà vệ sinh nên nhanh chóng gọi điện thông báo cho gia đình để đưa em đi bệnh viện cấp cứu”, thầy Hùm nói.

Uống thuốc tự tử vì uất ức?

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Quyết (55 tuổi, mẹ Y. ngụ ấp 2, xã Vĩnh Xương, TX Tân Châu) cho biết, sáng 30/11, gia đình nhận được tin từ nhà trường báo Y. bị ngất trong trường.

Vào đến trường, bà Quyết thấy con gái đang nằm trong phòng y tế.

“Sau đó, tôi mới biết bé để lại 2 lá thư tuyệt mệnh, có nội dung lấy cái chết để chứng minh mình không phạm lỗi như trường đã xử lý. May mắn, con tôi không chết”, bà Quyết nói.

Gia đình Y. đã đến đưa em đi Bệnh viện Nhật Tân (TP Châu Đốc) cấp cứu.

Theo giấy chứng nhận điều trị nội trú của Bệnh viện Nhật Tân (TP.Châu Đốc), chuẩn đoán bệnh của Y. là hạ đường huyết, cố tình tự đầu độc bằng Salbutamol, trào ngược dạ dày thực quản, đau đầu, táo bón.

Y. sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Hiện, sức khoẻ và tâm lý của nữ sinh này đã dần ổn định.

Bà Nguyễn Thị Quyết (mẹ của Y.) và ba của Y. đau buồn trình bày sự việc

việc). Ảnh: P.T

Theo bà Quyết, con gái mình bị uất ức do bị nhà trường xử lý vi phạm quy chế, mà nguyên nhân là do Y. không tham gia học phụ đạo do trường tổ chức có thu phí.

Theo bà, nhà trường thông báo sẽ tổ chức dạy phụ đạo 5 môn có thu tiền. Do Y. bị bệnh hen phế quản, bệnh tim, tay phải bị gãy, thường xuyên bị đau nhức nên gia đình xin trường cho em chỉ học môn tiếng Anh. Gia đình cam kết cuối năm Y. sẽ không xếp loại yếu.

Ngoài ra, trong lớp, Y. thường xuyên bị nhắc nhở việc mặc áo dài mỏng khiến nhiều bạn học trong lớp chú ý, làm em ngượng ngùng. Trong khi đó, nhà trường không có quy định hoặc hướng dẫn cụ thể về việc mặc áo dài để các nữ sinh thực hiện.

Có lần cô giáo chủ nhiệm “nhắc nhở” thì Y. dùng điện thoại ghi âm lại. Sau đó, Y. bị kết luận vi phạm sử dụng điện thoại ghi âm trong giờ học.

“Do bị cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở nhiều lần nên Y. có sử dụng điện thoại ghi âm lại. Trong đó, có những lời cô giáo nhắc nhở cháu lớn tiếng và đập bàn. Dù, gia đình đã đến gặp gỡ nhà trường để trao đổi và Y. đã xin lỗi cô giáo nhưng trường vẫn xử lý sai phạm làm cháu ức chế”, bà Quyết nói.

Theo thông báo về việc học sinh vi phạm điều lệ Trường THPT năm học 2020-2021 do thầy Nguyễn Việt Hùm ký có nêu một số nội dung như: phản ánh không đúng sự thật, gây hiểu lầm trong quan hệ nhà trường và gia đình. Gây ảnh hưởng không tốt đến danh dự và uy tín nhà giáo. Sử dụng điện thoại di động để ghi âm giáo viên trong giờ học. Qua cuộc họp, nhà trường xét thấy gia đình em Y. đã nhận ra những sai sót của con mình và hứa dạy dỗ, điều chỉnh con.

Tuy nhiên, với lý do Y. vẫn chưa nhận rõ lỗi của mình, Y. phải viết kiểm điểm và thực hiện cấm túc hằng ngày trong vòng 2 tuần kể từ ngày 1 - 12/12. Y. phải có mặt tại trường từ 6h30 – đến 6h50 để các cô luân phiên dạy quy tắc ứng xử đạo đức và lao động tại trường.

Nội dung thư "tuyệt mệnh" của Y. viết

Nhà trường dùng từ ngữ gây hiểu nhầm

Thầy Nguyễn Việt Hùm thừa nhận, trong xử lý vi phạm của em Y., nhà trường có dùng từ ngữ gây hiểu nhầm.

“Em Y. có vi phạm như chạy xe phân khối lớn, không trung thực khi truyền tải nội dung từ nhà trường về gia đình...”, thầy Hùm nói.

Vẫn theo thầy, Y. có mặc áo dài mỏng và giáo viên bộ môn có đến nói nhỏ nữ sinh này đừng mặc trang phục đó đi học, vì gây phản cảm.

Giấy chuẩn đoán bệnh của Y.

“Giáo viên chỉ nói nhỏ nhẹ, chứ không phải đứng trước lớp la rầy em Y. Nhưng sau đó, Y. về nhà nói với gia đình bị thầy cô la rầy nên gia đình bức xúc”, thầy Hùm nói và cho biết, Y. còn dùng điện thoại ghi âm lời cô chủ nhiệm lại.

Khi xử lý vi phạm của Y., nhà trường đã mời gia đình đến. Khi đó, gia đình và nữ sinh Y. cũng đã nhận lỗi. Nhà trường yêu cầu Y. viết bản cam kết, kiểm điểm để khắc phục lỗi vi phạm.

“Nhưng sau mấy tuần mà em Y. không viết kiểm điểm nên giáo viên chủ nhiệm có nói “nếu không viết thì mai mốt mình không dạy em nào được nữa”. Chính vì vậy, nhà trường ra thông báo về gia đình “nhờ” Y. viết kiểm điểm.

Nhà trường nôn nóng để em Y. mau chóng sửa chữa vi phạm theo hướng tích cực. Song, khi soạn thảo văn bản đã dùng từ gây hiểu nhầm”, thầy Hùm nói.

“Đây là điều rất đáng tiếc, nhà trường sẽ khắc phục, điều chỉnh lại trong thời gian tới”, thầy hiệu trưởng nói.

Về thông tin Y. bị bêu tên dưới cờ, thầy Nguyễn Việt Hùm khẳng định: “Tôi đã điều tra kỹ thì xác định không có vấn đề này”.

“Hiện chúng tôi liên hệ thường xuyên với gia đình để hỏi thăm sức khoẻ của Y. và mong em sớm bình phục để đi học trở lại. Còn phía nhà trường đã họp lại và kiểm điểm, xác định ai vi phạm gì để có hướng khắc phục”, thầy Hùm nói.

Được biết, Y. là học sinh giỏi nhiều năm liền. Năm lớp 9, em đạt điểm trung bình các môn là 8,9.

“Y. khi học ở THCS là học sinh giỏi, có hạnh kiểm tốt. Đầu năm nay, em Y. được xếp vào lớp giỏi, nhưng sau đó gia đình không chịu cho nữ sinh này học lớp đó nên nhà trường chuyển xuống lớp yếu. Từ đó, giáo viên chủ nhiệm nói là lớp yếu, học sinh nên học phụ đạo do nhà trường tổ chức. Nhà trường có mời phụ huynh vào và giải thích em nào đăng ký môn nào thì học môn đó, chứ hoàn toàn không ép buộc”, thầy Hùm nói.

Theo nhà trường, kết quả học tập của em Y. hiện tại là tốt, điểm số đều 8 – 9.

