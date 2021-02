Thời khắc chuyển giao năm Canh Tý sang năm Tân Sửu đang cận kề. Cùng VietNamNet gửi những lời chúc Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 dành tặng cho thầy cô giáo trên cả nước.

Dưới đây là một số lời chúc Tết hay và ý nghĩa tới các thầy cô giáo.

Nhân dịp năm mới, con chúc thầy/ cô luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi khi nhìn thấy những lớp học sinh của mình khôn lớn, nên người.

1. Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, kính chúc thầy/ cô một năm mới bình an, sức khoẻ dồi dào, công danh thuận lợi, gặp nhiều may mắn và thành công.

2. Chúc mừng thầy/ cô nhân ngày Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Xin kính chúc thầy/ cô thành công tiếp nối thành công trong sự nghiệp giáo dục. Chúc thầy/ cô năm mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, gia đình thịnh vượng, vạn sự như ý.

3. Năm mới Tân Sửu kính chúc quý thầy cô và đại gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khoẻ và an bình…

4. Nhân dịp năm mới Tân Sửu, con xin gửi lời tri ân chân thành, sâu lắng tới những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời chúng con. Chúc thầy/ cô năm mới sức khỏe, hạnh phúc.

5. Nhân dịp năm mới, em xin gửi đến quý thầy/ cô lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn thầy/ cô đã dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời kiến thức. Kính chúc thầy/ cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để mang đến cho chúng em ngày càng nhiều bài học hay và bổ ích.

6. Năm mới đến em chúc thầy cô năm mới An Khang Thịnh Vượng, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Chúc thầy/ cô một năm học thành công, có nhiều học sinh giỏi.

7. Nhân dịp năm mới, con chúc thầy/ cô luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi khi nhìn thấy những lớp học sinh của mình khôn lớn, nên người.

8. Em chúc tất cả các thầy cô giáo luôn mạnh khoẻ, trẻ trung, vui tính, luôn luôn giữ vững niềm tin và ngày càng nâng cao sự dũng cảm trước những đứa học trò nghịch như 'quỷ sứ' bọn em.

9. Chúc thầy/ cô năm mới luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp trồng người! Dù có đi khắp bốn phương trời, em vẫn mãi nhớ về thầy/ cô. Những lời thầy/ cô dạy, em sẽ mãi khắc ghi.

10. Em xin kính chúc thầy/ cô lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021. Chúc thầy/ cô hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người, trong công cuộc đổi mới của đất nước. Em chân thành cám ơn thầy/ cô đã tận tình dạy bảo trong những năm tháng qua.

11. Thật hạnh phúc làm sao khi mỗi ngày chúng con đi đến lớp lại được biết thêm những điều mới, hiểu thêm về cuộc sống này, và đặc biệt hơn là lại được thấy khuôn mặt thân thương, nụ cười vui và dáng vẻ hăng say giảng bài cho chúng con của thầy cô.

Chúng con đang cùng đi trên một chuyến đò qua con sông rộng mênh mông của tri thức. Con tự hỏi mình rằng: Nếu không có các thầy, các cô thì làm sao chúng con có thể chèo chống để đi được hết dòng sông tri thức?

Chúc mừng năm mới thầy/ cô

12. Ngày đầu xuân năm mới, con xin kính chúc thầy/ cô và gia đình vạn sự như ý. Con xin kính chúc thầy/ cô suốt đời hạnh phúc, mạnh khỏe, bình an. Kính chúc thầy cô có lớp lớp học sinh mỗi khi nhắc tới thầy cô đều tỏ lòng kính yêu, mến phục.

13. Nhân dịp năm mới, con chúc thầy/ cô luôn tươi trẻ, luôn có những bài học hay dạy dỗ chúng con.

14. Sang năm mới, con xin kính chúc các thầy cô giáo thêm sức khỏe để dạy dỗ cho chúng con và những lứa học sinh tiếp theo bước vào đời, trở thành con người có ích cho xã hội, có tài góp sức xây dựng đất nước.

15. Mùa Xuân xin chúc cô/ thầy

Khúc ca an bình năm mới phát tài, vạn sự như ý, gia đình lớn bé, đầy ắp tiếng cười, trên mặt ngời ngời, tràn đầy hạnh phúc.

16. Chúc thầy/ cô năm mới: Đong cho đầy hạnh phúc, gói cho tròn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý, cùng chúc nhau như ý, hứng cho tròn an khang, chúc năm mới bình an, cả nhà đều sung túc.

Ngân Anh(tổng hợp)