Trong 2 năm trở lại đây, liên tiếp xảy ra các vụ việc nữ sinh mang bầu mà đáng buồn thay, lại do chính thầy giáo hoặc nam sinh trong trường gây ra.

Nữ sinh bị bạn cùng lớp rủ “làm chuyện người lớn”

Tháng 11/2017, ông Lê Quang Lai, Trưởng công an một xã ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, khẳng định có việc em V.Th.T. (sinh tháng 8-2003), đang là học sinh lớp 8 của một trường trên địa bàn xã, mang thai phải nghỉ học ở nhà.

Để làm rõ thông tin trên, tránh việc bàn tán làm bất ổn tình hình, công an xã đã mời em H. và bố lên làm việc. Em H. chỉ nói là do T., là bạn học cùng lớp quan hệ nhiều lần dẫn tới mang thai. Công an xã đã lập hồ sơ, làm việc với các gia đình và báo cáo lên Công an huyện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thầy giáo dạy Tin học làm học sinh lớp 8 mang thai

Ngày 21/4/2019, Công an xã Thượng Hà (Bảo Yên, Lào Cai) nhận được tin báo của gia đình anh H.T.H. về việc em Yến, 14 tuổi, có biểu hiện lạ, nghi bị xâm hại tình dục. Công an xã đã tiến hành xác minh vụ việc.

Qua trình bày của bị hại trước sự chứng kiến của hai chị trong gia đình, nữ sinh nói ông Nguyễn Việt Anh - thầy giáo dạy Tin học, Trường THCS số 2 Thượng Hà - quan hệ tình dục nhiều lần với em, dẫn đến mang thai 3 tháng, có phiếu siêu âm.

Đối tượng Nguyễn Việt Anh (trú tại thị trấn Phố Giàng, huyện Bảo Yên) từng là thầy giáo Tin học tại Trường THCS số 2 Thượng Hà (Lào Cai)

Yến trình bày bị thầy giáo dụ dỗ quan hệ tình dục từ năm 2017 khi đang học lớp 7.

Nạn nhân đã được công an huyện mời lên lấy lời khai, làm thủ tục liên quan để giám định ADN thai nhi.

Ông Nguyễn Việt Anh về công tác tại Trường THCS số 2 Thượng Hà nhiều năm. Giáo viên này thường xuyên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện.

Thầy giáo đầu thú vì khiến nữ sinh 14 tuổi mang thai

Ngày 22/6/2019, Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã khởi tố Nông Quý Dưỡng (38 tuổi, cựu giáo viên Trường dân tộc bán trú Sàng Ma Sáo) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, từ tháng 10/2018 đến tháng 5/2019, Dưỡng có quan hệ tình cảm và nhiều lần quan hệ tình dục với em T.T.E. (sinh năm 2005, học sinh của trường) khiến cô bé mang thai.

Ngày 28/11/2019, Dưỡng hay tin em E. sinh con nên cùng người thân đến gặp gia đình nữ sinh và bồi thường 80 triệu đồng. Sau đó, nam giáo viên xin thôi việc và bỏ đi khỏi địa phương.

Cuối tháng 5, Nông Quý Dưỡng đến Công an huyện Bát Xát đầu thú. Cơ quan điều tra đã trưng cầu Viện Pháp y quốc gia và xác định đứa bé được sinh ra có quan hệ huyết thống cha - con với Dưỡng.

Căn cứ thông tin thu thập và kết quả giám định, Công an huyện Bát Xát đã khởi tố bị can để điều tra.

Theo Điều 145 Bộ luật hình sự, người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của bộ luật này, thì bị phạt tù 1-5 năm. Nếu phạm tội nhiều lần, làm nạn nhân có thai, phạm tội đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh, thì bị phạt 3-10 năm tù.

Nam sinh Phú Thọ với tin đồn làm 4 bạn gái có bầu

Đầu tháng 5/2019, dư luận xôn xao với thông tin một nam sinh ở Phú Thọ đã làm… 4 bạn gái mang bầu. Công an tỉnh Phú Thọ đã xác minh làm rõ và bước đầu kết luận nam sinh Bùi Tiến Đ. làm 1 bạn gái có bầu chứ không phải 4.

Đó là trường hợp em Nguyễn Thị Bích H., học sinh Trường THPT Long Châu Sa. H xin nghỉ học vào ngày 11/2/2019 với lý do vì “việc riêng của gia đình”. Đến ngày 17/4/2019, H sinh một bé trai.

Bố đẻ của nam sinh Bùi Tiến Đ. khẳng định, con trai của ông là khai nhận có quan hệ yêu đương với H. và có thai.

Cơ quan công an xác định, thời điểm Bùi Tiến Đ có quan hệ tình dục với em Nguyễn Thị Bích H. dẫn đến việc H. mang thai thì Đ. dưới 16 tuổi và H. 14 tuổi 10 tháng. Do vậy, căn cứ tại Khoản 1, Điều 145, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Đ. không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này.

Thầy giáo 55 tuổi khiến nữ sinh lớp 10 mang thai

Cuối tháng 10/2019, gia đình nữ sinh Trần Hồng Th. (học sinh Trường THPT thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất) gửi tố cáo tới Sở GD-ĐT Kiên Giang về việc thầy giáo dạy toán Nguyễn Văn Chính (55 tuổi) có quan hệ tình cảm với Th. khi em này chưa đủ 16 tuổi. Hơn nữa, mối quan hệ sai trái này còn gây hậu quả khiến em Th. mang thai và phải đi phá thai tại một phòng khám tư nhân vào cuối năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Chính đã có bản tường trình, thừa nhận mình có quan hệ tình dục với em Th. từ tháng 5/2018. Căn cứ theo giấy khai sinh thì Trần Hồng Th. sinh ngày 31/12/2002, tức chưa đủ 16 tuổi tại thời điểm có quan hệ tình dục với ông Chính.

Công an điều tra vụ bé gái 11 tuổi mang bầu

Giữa tháng 7/2020, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp nhận và điều tra tin báo việc bé gái sinh năm 2009 mang bầu.

Chị Tr. (29 tuổi, ở huyện Châu Thành) trình báo, con gái chị học tại một trường khuyết tật ở TP Mỹ Tho. Chị phát hiện con gái mang thai và nghi người học chung trường (sinh năm 2004) với bé gái có hành vi cưỡng hiếp con mình.

Theo chị Tr., cả 2 đều câm điếc bẩm sinh.

Nữ sinh lớp 9 ở Thanh Hóa mang bầu nghi do lớp trưởng cưỡng hiếp

Mới đây, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã triệu tập các đối tượng liên quan tới vụ nữ sinh lớp 9 bị cưỡng hiếp nhiều lần dẫn đến mang thai.

Theo đơn trình báo gửi cơ quan chức năng, cháu Đ.M.A (SN 2006) là học sinh lớp 9B trường THCS Thị trấn Tĩnh Gia (Thị xã Nghi Sơn).

Bà Vũ Thị Cẩm (76 tuổi), bà ngoại cháu A. cho biết, bố mẹ cháu mất sớm do bệnh hiểm nghèo, 5 năm nay cháu A. ở cùng với ông bà ngoại.

Bà Cẩm chia sẻ sự việc

Thời gian gần đây, thấy cháu gái có biểu hiện của người ốm nghén nên bà Cẩm đưa đi khám thì phát hiện cháu đã mang thai ở tuần thứ 16. Khi bị tra hỏi, cháu A. cho biết đã bị bạn cùng lớp tên là Ng. cưỡng hiếp nhiều lần trước đó.

“Sau khi phát hiện sự việc cháu A. có thai, gia đình tôi đã đến nhà cháu Ng.. Cháu Ng. thừa nhận hành vi của mình nhưng gia đình bỏ mặc sự việc khiến gia đình tôi phải nhờ tới pháp luật xử lý”, bà Cẩm cho biết.

Theo một khảo sát của GS.TS Nguyễn Thị Hoài Đức – Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình đưa ra vào năm 2017, hàng năm, Việt Nam có khoảng 300.000 nữ giới từ 12-19 tuổi phá thai, 20-30% ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn, 60-70% là sinh viên. Các em đều đến bệnh viện khi tuổi thai đã lớn, trên 2-3 tháng. Thậm chí, nhiều cháu đang là học sinh, khi phát hiện mang thai đã tự mua thuốc kích thích chuyển dạ trên mạng để phá dẫn tới bị băng huyết ồ ạt. Nghiên cứu của bà và các đồng nghiệp từng chỉ ra tình trạng nạo phá thai ở vị thành niên Việt Nam cao hơn nhiều nước trong khu vực và đứng thứ 5 trên thế giới. Đáng lo ngại, tình trạng trẻ em gái ở lứa tuổi 12 có nhu cầu phá thai ngày càng tăng. Trên thực tế, con số nạo phá thai còn cao hơn rất nhiều vì không thể thống kê những trường hợp thực hiện chui. Theo bà Đức, số bé gái có con khi ở dưới tuổi 18 chiếm đến 5-15%.

Ngân Anh tổng hợp