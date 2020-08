Phó Chủ tịch TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, TP hiện mới chỉ yêu cầu không tập trung quá 30 người, chưa tính đến việc dừng hoạt động các trường học.

Tuy nhiên, ông Đức khẳng định các nhà trường phải triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của TP.HCM.

Ngày 31/7, một số phụ huynh xôn xao vì một văn bản được cho của Phòng GD-ĐT Quận Bình Thạnh đề nghị các trường mầm non công lập, ngoài công lập, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tạm thời không tổ chức nhận, giữ trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Thời gian ngưng nhận giữ trẻ mầm non sẽ áp dụng từ 1/8 đến khi có thông báo mới.

Văn bản của Phòng GD-ĐT Bình Thạnh xuất hiện trên mạng xã hội...

Nhiều phụ huynh khá lo lắng vì hiện giờ là thời điểm học sinh nghỉ hè nhưng họ vẫn có nhu cầu gửi con ở trường.

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Anh Kiệt, Trưởng phòng GD-ĐT Quận Bình Thạnh cho hay đây là văn bản về việc ngưng nhận trẻ mầm non từ 1/8 mà Phòng gửi lên UBND quận chờ duyệt.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo và xin ý kiến, các trường mầm non trong quận vẫn sẽ hoạt động bình thường với điều kiện phải đảm bảo an toàn cho trẻ.

Bên cạnh đó, cũng có một văn bản khác của Phòng GD-ĐT Quận 8 gửi UBND 16 phường, hiệu trưởng các cơ sở mầm non và chủ nhóm lớp các cơ sở mầm non ngoài công lập. Văn bản này đề nghị các cơ sở mầm non công lập, ngoài công lập, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tạm thời không tổ chức giữ trẻ bắt đầu từ ngày 1/8 tới khi có thông báo mới.

... và văn bản của Phòng GD-ĐT Quận 8

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT Quận 8 cho hay đây là sự nhầm lẫn. Theo vị này, trước tình hình dịch Covid-19, một số trường đã xin không nhận trẻ từ 1/8 do lo lắng tới sự an toàn của học sinh. Phòng đã đồng ý và cho biết việc này tùy thuộc vào quyết định của nhà trường. Còn các trường khác nếu đảm bảo an toàn cho học sinh vẫn hoạt động bình thường.

Năm nay học sinh TP.HCM nghỉ hè từ 15/7 đến 1/9. Do nhu cầu của phụ huynh, các trường mầm non công lập, tư thục, nhóm trẻ vẫn tổ chức giữ trẻ.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã ký văn bản khẩn về việc tạm ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, tạm ngưng tổ chức các sự kiện như lễ hội, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo. Lãnh đạo UBND TP yêu cầu không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, bên ngoài trường học, bệnh viện. Tạm dừng hoạt động các quán bar, vũ trường từ 0h ngày 31/7 cho đến khi có thông báo mới.

Trường ĐH Y Dược TP.HCM sẽ phân loại sinh viên theo 4 nhóm để thi hết học phần và tốt nghiệp. Sinh viên thuộc diện F0 (dương tính với SARS- CoV2) và F1 (tiếp xúc gần với F0, phải cách ly tập trung) phải cách ly hoặc điều trị tại cơ sở y tế sẽ được nhà trường xem xét tổ chức thi sau. Thí sinh diện F2 (tiếp xúc gần với F1, phải cách ly tại nơi cư trú), những thí sinh có biểu hiện ho, sốt sẽ thi riêng. Những thí sinh khác còn lại sẽ dự thi bình thường. Trường ĐH Kinh tế TP.HCM vừa quyết định cho sinh viên tất cả các bậc, hệ đào tạo của trường nghỉ học tới ngày 9/8 vì có nhiều sinh viên ở Đà Nẵng và miền Trung không vào kịp do dịch Covid-19. Nhà trường quy định sau thời gian nghỉ học, người học và giảng viên thực hiện việc giảng dạy và học tập theo đúng như thời khóa biểu đã thông báo. Các buổi học trong thời gian nghỉ, giảng viên giảng bù bằng hình thức online hay tập trung phải có sự đồng thuận với người học. Đối với việc thi kết thúc học phần, các trường hợp người học từ Đà Nẵng đến TP.HCM từ ngày 18.7 phải tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày. Trong thời gian này, người học có lịch thi kết thúc học phần được làm đơn vắng thi có phép theo hướng dẫn của trường. Tất cả giảnh viên, học sinh vào trường, trong phòng học và phòng thi đều phải mang khẩu trang. Ở khối phổ thông, Trường THCS - THPT Đào Duy Anh cũng quyết định lùi thời gian tựu trường tới ngày 17/8.

Lê Huyền