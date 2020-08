Một trường tiểu học ở Bình Dương bán cho học sinh bìa bọc vở có in bảng cửu chương nhầm toàn bộ dấu nhân thành dấu trừ.

Ngày 6/8, lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hiệp Thành báo cáo việc bảng cửu chương bị in sai trên bìa bọc vở do nhà trường cung cấp cho học sinh.

Bảng cửu chương in sai dấu nhân thành dấu trừ

Trước đó, vào sáng ngày 5/8, nhiều phụ huynh đưa con đến đăng ký nhập học tại Trường Tiểu học Hiệp Thành (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) được giới thiệu mua bìa bọc vở cho con với giá 2.000 đồng/bìa. Trên bìa bọc vở này có in logo của nhà trường kèm theo bảng cửu chương, thời khóa biểu.

Tuy nhiên, khi về nhà phụ huynh bất ngờ phát hiện bảng cửu chương trên bìa vở in sai hoàn toàn, toàn bộ dấu nhân đã bị chuyển thành dấu trừ. Một số phụ huynh đã liên hệ với nhà trường để hỏi lí do thì được trả lời do nhà in sai sót.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Thành - xác nhận thông tin trên.

Bà Thủy cho biết ngay sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã cho kiểm tra lại và phát hiện lỗi ở bảng cửu chương.

Ban Giám hiệu đã thông báo đến phụ huynh để thu hồi lại, đồng thời yêu cầu nhà in sửa lại cho đúng để gửi lại cho học sinh.

Đối với những gia đình không nhận được thông báo, giáo viên chủ nhiệm sẽ đổi lại cho các em sau khi nhập học.

Về sự cố xảy ra, bà Thủy thừa nhận lỗi do nhà trường không kiểm soát kỹ. Trường cũng đã làm việc với nhà in để rút kinh nghiệm.

