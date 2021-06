Nguyễn Thiện Hải An là gương mặt quen thuộc trong các kì thi học sinh giỏi Toán, Khoa học ở Hà Nội khi liên tiếp giành nhiều huy chương trong các cuộc thi từ lớp 6. Trước khi vào học tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hải An giành HCĐ Vòng Mùa thu Kỳ thi Toán học không biên giới (MWB); HCV, hạng Prize (đạt điểm tuyệt đối cao nhất cuộc thi) Vô địch Toán cấp trung học Úc mở rộng AIMO 2018; HCV cuộc thi toán American Mathematics Olympiad (AMO); Giải nhất môn Hoá học học sinh giỏi thành phố Hà Nội; Giải nhất môn Khoa học học sinh giỏi thành phố Hà Nội. Đặc biệt, An từng giành giải nhất quốc tế sáng tác nhạc Piano do MYC Canana (Music for Young Children) tổ chức lần thứ 32. An cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi là Á quân Chung kết năm Chinh phục – Vietnam’s Brainiest Kid mùa thứ 3 (VTV3-VTV6), được coi là Kỷ lục gia cuộc thi này vì trả lời đúng 28 câu hỏi trong vòng 60 giây. Trong một bài viết website Trường THCS Nguyễn Trường Tộ cách đây 2 năm, Hải An cho hay có dự định tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 khi đang học lớp 11. Trong tương lai xa, An có dự định học bậc đại học ngành Hoá học và đi vào nghiên cứu.