Các khu học chánh và giáo viên Mỹ đang lên tiếng cảnh báo về một xu hướng phá phách mới trên TikTok và đưa ra những hậu quả nghiêm trọng mà học sinh sẽ phải đối mặt nếu tham gia thử thách này.

Liên quan đến trào lưu phá phách trên TikTok khi thách thức học sinh ăn cắp, làm hư hỏng tài sản của nhà trường vào tháng 9, đến tháng 10 này, thử thách mới đã được nâng cấp độ khi thách thức học sinh “tát giáo viên” mà không bị bắt quả tang, sau đó đăng tải video ghi lại cảnh hành hung lên TikTok.

Cho đến nay, có hai khu học chánh đã báo cáo về các vụ tấn công giáo viên. Cụ thể, một giáo viên ở Springfield (Missouri) đã bị tát bởi một học sinh khi tham gia thử thách. Ngoài ra, một học sinh tiểu học ở Nam Carolina cũng đã hành hung giáo viên bằng cách đánh vào đầu cô giáo từ phía sau.

Ông Bryan Vaughn, Giám đốc Học khu Lancaster cho rằng: “Loại hành vi này giống như việc trộm cắp hay phá hoại tài sản tài sản chứ không phải một trò đùa. Đó là hành vi phạm tội”.

Ông Bryan Vaughn cũng cho rằng, bất kỳ học sinh nào hành hung nhân viên của nhà trường cũng phải chịu trách nhiệm cả về mặt pháp lý và chính sách của hội đồng. Những em này không chỉ phải đối mặt với việc bị đình chỉ học mà còn có thể sẽ bị bắt giữ.

Các quan chức của quận cũng yêu cầu phụ huynh cần giáo dục con cái về hậu quả của vấn đề này và cần thường xuyên theo dõi thói quen sử dụng mạng xã hội của trẻ.

Trào lưu làm hư hỏng tài sản của nhà trường

Trước thách thức này, nhiều giáo viên cho biết họ vốn đã mệt nhoài kể từ khi dịch bệnh bùng phát, giờ đây lại phải đi dạy trong tình trạng dè chừng, nhìn trước ngó sau vì lo sợ sẽ bị hành hung. Nhiều giáo viên đã phải lên mạng xã hội để ngăn cản những trò thách thức và cầu xin TikTok hành động.

TikTok cho biết sẽ xóa bỏ các video chứa nội dung này và chặn các thẻ hasgtag liên quan đến những thách thức nguy hiểm.

Tuy nhiên, những thách thức trên Internet không chỉ giới hạn ở TikTok. Mạng xã hội nói chung đã trở thành nơi lan truyền những thách thức nguy hiểm nhất. Nhiều trẻ em đã tử vong trong năm nay sau khi thực hiện “Thử thách ngạt thở”, yêu cầu người chơi phải thực hiện một số hành động gây ngạt để rơi vào trạng thái ngất xỉu tạm thời.

Mới đây nhất, vào tháng 9, Trường Trung học New Britain ở trung tâm Connecticut đã phải đóng cửa tạm thời do những hành vi phá hoại chưa từng thấy của học sinh có liên quan đến thử thách phá phách lan truyền trên TikTok. Theo báo cáo, có tới 70 học sinh trường trung học New Britain đã phải đối mặt với án kỷ luật vì hành vi phá hoại và đánh nhau.

Thời Vũ (Fox News, The Washington Post)