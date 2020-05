Minh Tú cho biết lớp em được tách ra ngồi 2 phòng liền kề để đảm bảo giãn cách.

Sáng nay, 4/5, hơn 150.000 học sinh lớp 9 và 12 của gần 500 trường THCS, THPT TP.HCM trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học do dịch Covid-19. So với học sinh cả nước, học sinh TP.HCM nghỉ dài hơn cả, do từ tháng 1, các em được nghỉ Tết Nguyên Đán tới 14 ngày.

Sau hơn 3 tháng nghỉ dịch Covid-19 (kể từ sau Tết nguyên Đán) học sinh TP. HCM đã trở lại trường học.

Trước đó, các trường học đã tiến hành dọn dẹp bàn ghế, khử trùng phòng học để đón các em học sinh trở lại lớp học. Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố đã ban hành bộ tiêu chí an toàn nCoV trong trường học. Các trường tự đánh giá, cơ quan quản lý giám sát, kiểm tra

Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương (quận 1 - TP HCM) phổ biến nội quy, an toàn phòng dịch bệnh cho giáo viên trước khi đến lớp

Tại lớp học, các em học sinh được hướng dẫn ngồi giãn cách để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh

Các em học sinh được thầy cô đo thân nhiệt tại lớp

Những em học sinh có biểu hiện thân nhiệt cao sẽ được theo dõi y tế

Tại Trường THPT Trưng Vương học sinh sẽ bắt đầu đi học bình thường vào ngày mai 5/5 theo thời khoá biểu một buổi. Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường sẽ thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày và học bán trú từ 18/5

Nhà trường cũng tiến hành điều chỉnh khung chương trình, tinh giảm nội dung dạy học để đảm bảo hoàn thành tiến độ năm học 2019 -2020

Sau hơn 3 tháng trở lại trường học, ngày đầu tiên các em học sinh trở lại trường chủ yếu để nghe về quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phương hướng học tập trong những ngày sắp tới của học kỳ 2

Học sinh vào lớp bắt buộc phải mang khẩu trang. Ngoài ra không được dùng chung các đồ dùng cá nhân như chai nước, ống hút, muỗng nĩa, khăn tay...được quy định trong nội quy phòng dịch của nhà trường

Cồn rửa tay được trang bị ở mỗi lớp

Các biện pháp phòng dịch Covid-19 được dán ở ngay cửa lớp và một số nơi dễ nhìn trong nhà trường

Học sinh được cấp miễn phí 9 khẩu trang vải, có thể giặt để tái sử dụng

Khẩu trang vải miễn phí được trao tận tay học sinh

Những chiếc khẩu trang vải được trang bị cho học sinh phòng ngừa dịch Covid-19

Niền vui của các em học sinh sau ngày trở lại trường

Minh Tú, học sinh lớp 12A3 Trường THPT Trưng Vương cho biết, ngày đầu đi học trở lại lớp em được tác ra ngồi 2 lớp liền kề để đảm bảo khoảng cách. Khẩu trang vải đeo khá tiện lợi, em có thể giặt để dùng lại. Tú chia sẻ

Các em học sinh được phổ biến quy định về phòng chống dịch bệnh trong nhà trường

T.Tùng