Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Nghệ An đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng chống dịch, xét nghiệm cho các giáo viên và học sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hôm nay 5/7, thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, các địa điểm thi trên toàn Nghệ An đã triển khai test nhanh SARS-CoV-2 cho giám thị và thí sinh thuộc diện F2; hoặc từ địa phương thực hiện giãn cách xã hội sang địa phương khác dự thi.

Thống kê ban đầu cho thấy, toàn tỉnh Nghệ An có gần 1.000 thí sinh và giáo viên thuộc diện F2 từ vùng giãn cách xã hội sang các địa phương khác.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) là điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất tỉnh với hơn 900 em. Hiện tại, có 6 thí sinh thuộc diện F2, ngoài ra có một số em nhà ở huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên phải di chuyển qua chốt kiểm soát sang TP Vinh dự thi.

Tất cả thí sinh F2 được bố trí phòng riêng để làm thủ tục, dự thi và chờ đợi. Số lượng trong một phòng thi không quá 12 thí sinh.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, Ban chỉ đạo thi tại địa phương để tạo điều kiện cho thí sinh được test nhanh Covid-19, nếu có kết quả âm tính thì được bố trí dự thi.

Trường hợp có thí sinh ở trong khu vực phong tỏa mới, Trưởng Ban chỉ đạo thi báo cáo Ban Chỉ đạo thi tại địa phương để tạo điều kiện cho thí sinh được test nhanh Covid-19. Có kết quả âm tính thì bố trí phương tiện chuyên dụng chở thí sinh đến thẳng điểm thi.

Về công tác coi thi, Sở GD&ĐT Nghệ An lưu ý: Đề thi và bài thi được bảo quản trong các tủ riêng biệt. Tủ đựng đề thi, bài thi đảm bảo chắc chắn, được khóa và niêm phong (nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký Trưởng Điểm thi, thanh tra và công an).

Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của những người ký nhãn niêm phong, lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong.

Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ. Phòng bảo quản đề thi, bài thi bố trí an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày…

Toàn tỉnh Nghệ An có 34478 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, ở 68 điểm thi khác nhau.

