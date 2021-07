Từ 0h ngày 26/7, Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1. VietNamNet đã cập nhật điểm thi tốt nghiệp THPT của các tỉnh/thành để phụ huynh và thí sinh tra cứu.

Thí sinh và phụ huynh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 trên VietNamNet.

Sau khi truy cập vào trang tra cứu điểm thi của VietNamNet, thí sinh nhập Số báo danh của mình để xem điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 của tất cả các môn đã dự thi.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên VietNamNet

Biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh có thể tính điểm xét tốt nghiệp THPT.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đối với môn Ngữ văn, bài thi được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân, mỗi bài được chấm hai vòng độc lập bởi hai cán bộ chấm thi của hai tổ chấm thi khác nhau.

Đối với các môn thi trắc nghiệm được làm tròn đến 2 chữ số thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.

Thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Quy chế cũng nêu, những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên thì được công nhận tốt nghiệp THPT.

Năm 2021, điểm xét tốt nghiệp THPT gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12. Điểm xét tốt nghiệp sẽ bao gồm 70% điểm thi THPT và 30% điểm trung bình lớp 12.

Theo kế hoạch, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 28/7.

Lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ diễn ra từ 5 - 8/8.

Bộ GD-ĐT cho biết, đối tượng dự thi đợt 2 gồm thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1; hoặc thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác.

Các đối tượng này được dự thi đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện: đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021; không bị kỷ luật đình chỉ thi ở đợt 1; không sử dụng quyền được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy chế thi; chỉ dự thi những bài/môn thi đã đăng ký nhưng chưa thi hoặc chưa hoàn thành ở đợt 1 và bảo lưu các bài/môn thi đã hoàn thành ở đợt 1 để sử dụng tại đợt 2.

Trường hợp thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 phải có Đơn xin dự thi đợt 2, trong đó ghi rõ lý do liên quan.

