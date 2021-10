Lớp học trải nghiệm (Taster class) nằm trong khuôn khổ của chuỗi sự kiện "Chìa khóa du học New Zealand 2021" do ISB đồng tổ chức với Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) sẽ mang đến những kiến thức về các ngành học triển vọng trong tương lai, với sự dẫn dắt của các Giáo sư, Tiến sĩ đến từ các đại học hàng đầu New Zealand. Thời gian: Từ ngày 7/11/2021 đến ngày 28/11/2021. Đăng ký tại: https://tasterclass.kfo.edu.vn/?utm_source=vietnamnet.pr2010.democlass.topicchung