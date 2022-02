Trường Phổ thông Năng khiếu thừa nhận đã thiếu cẩn trọng khi đưa thông tin về cựu học sinh Ngô Hoàng Anh, top Forbes under 30 năm 2022, vô tình khơi dậy nỗi đau chưa được giải quyết thấu đáo của các học sinh và cựu học sinh.

Sáng 19/2 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) lên tiếng về việc cựu học sinh chuyên Toán - Ngô Hoàng Anh. Ngô Hoàng Anh là người vừa được vinh danh trong danh sách Forbes under 30 năm 2022 nhưng bị tố quấy rối tình dục.

Nhà trường khẳng định fanpage của trường đã thiếu cẩn trọng khi đưa thông tin về cựu học sinh Ngô Hoàng Anh. Điều này đã vô tình khơi dậy nỗi đau chưa được giải quyết thấu đáo của các học sinh và cựu học sinh từng lên tiếng tìm sự giúp đỡ trong năm 2020 về hành vi có dấu hiệu quấy rối tình dục của Ngô Hoàng Anh.

Ngô Hoàng Anh, Cựu học sinh chuyên Toán của Trường Phổ thông Năng khiếu lọt top Forbes under 30 năm 2022 bị tố quấy rối tình dục

Nhà trường thừa nhận đã không giải quyết sự việc một cách toàn diện và chặt chẽ khi tiếp cận những thông tin trên mạng xã hội liên quan đến các học sinh tố cáo hành vi quấy rối tình dục của cựu học sinh trên vào năm 2020. Lý do một phần do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp dần tạo ra những áp lực và điều chỉnh trong công tác dạy và học, một phần do thời điểm đó, các bộ phận tiếp nhận sự việc chưa có nhận thức đầy đủ về tính nghiêm trọng của sự việc.

Nhà trường cũng chưa có những biện pháp cụ thể trong quá khứ để giúp các học sinh tự bảo vệ trước các hành vi quấy rối, đồng thời chưa đưa ra khuyến cáo kịp thời cho tất cả các bên liên quan khi có dấu hiệu cấu thành hành vi quấy rối.

Trường Phổ thông Năng khiếu khẳng định phản đối mọi hành vi vi phạm pháp luật, gây xâm hại đến sức khỏe tinh thần của người khác, trong đó đặc biệt phản đối các hành vi quấy rối tình dục diễn ra trong quá trình dạy học.

Trường chia sẻ sâu sắc đến những nỗi đau mà các học sinh, cựu học sinh đã gặp phải khi đối diện với các hành vi này đồng thời cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm với các bên liên quan để giải quyết sự việc này theo đúng quy định của pháp luật.



Trường Phổ thông Năng khiếu cùng thừa nhận có hạn chế trong quá trình giáo dục học sinh và nhận thức rõ, nghiêm túc, đưa ra các hành động trong năm nay. Cụ thể như cập nhật, điều chỉnh nội quy của nhà trường về các hành vi xúc phạm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, quấy rối tình dục để điều chỉnh các hành vi của học sinh và giáo viên, người lao động của nhà trường.



Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về pháp luật, sức khỏe tinh thần, giáo dục giới tính và phòng chống hành vi quấy rối tình dục trong quá trình dạy và học. Thiết lập kênh tư vấn và tiếp nhận kịp thời để học sinh khi gặp phải những vấn đề tương tự có thể được chia sẻ và giải quyết. Kiểm tra, cẩn trọng và xác minh kỹ lưỡng những thông tin từ trên mọi phương tiện truyền thông của nhà trường…



Lãnh đạo Trường Phổ Thông Năng khiếu cũng cảm ơn tập thể cựu học sinh đã thể hiện quan điểm, trao đổi thông tin để giúp nhà trường nhận thức rõ ràng hơn về sự việc và cách thức quản trị đối với hành vi quấy rối tình dục. Những chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau đã cùng với hà trường xem xét các trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm giáo dục của nhà trường; Quý phụ huynh đã kiên nhẫn đợi những phản hồi chính thức từ phía nhà trường.



“Trường Phổ thông Năng khiếu với 25 năm phát triển là một chặng hành trình không phải luôn suôn sẻ và tiên phong. Tập thể nhà trường qua các thế hệ luôn nhận thức sâu sắc những bài học từ những lần khủng hoảng, những lần gặp thử thách, bởi đó lại là những cơ hội quý giá để nhà trường soi lại chính mình, hoàn thiện mình, cập nhật liên tục những vấn đề của thời đại để tiếp tục phát triển một cách bền vững. Chúng tôi hy vọng qua sự việc này, các cựu học sinh, phụ huynh, học sinh hãy tiếp tục kiến tạo nên những điều tử tế, đấu tranh chống những điều chưa đúng, lên tiếng cho những bất cập trong xã hội, một cách nhân văn nhất và trên tinh thần thượng tôn pháp luật”- Lãnh đạo nhà trường gửi gắm.



