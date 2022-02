Liên quan đến việc Ngô Hoàng Anh, TS Trần Nam Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã gửi thư xin lỗi, thừa nhận thiếu sót.

Tiến sĩ toán học Trần Nam Dũng đã gửi thư tới các cựu học sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu liên quan đến vụ tố cáo cựu học sinh Ngô Hoàng Anh quấy rối tình dục.

Đầu tiên ông Dũng cảm ơn các cựu học sinh, học sinh, phụ huynh, những đồng nghiệp đã chia sẻ cùng ông trong những ngày khó khăn vừa qua.

“Khó khăn này là những khoảng lặng của thách thức để thầy có cơ hội nhìn lại mọi việc, nhận diện thêm về mình, hiểu thêm những thay đổi của các giá trị xã hội, của công việc giáo dục mà mình vẫn đang say mê theo đuổi”- ông Dũng viết.

TS Trần Nam Dũng cũng gửi lời xin lỗi vì đã để cho những người tôn trọng, yêu mến mình phải lo lắng. “Một bất cẩn trong việc đưa thông tin đã khiến nhiều người đau lòng, nhiều người phẫn uất và cả sự chông chênh về niềm tin cho những người trẻ”.

Vị tiến sĩ khẳng định, chưa bao giờ và khẳng định không hề có bất kỳ một suy nghĩ nào để có thể chấp nhận hay dung túng cho mọi hành vi liên quan đến quấy rối tình dục.

Ông nhìn nhận thiếu sót của mình là ở thời điểm năm 2020, đã không tác động và đeo bám đến tận cùng của sự việc để bạn ấy nhận thức ra và nghiêm túc xin lỗi.

“Thầy vẫn nghĩ các bạn đã trưởng thành, là những cá thể độc lập hoàn toàn đủ khả năng để tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước pháp luật. Vậy nên thầy chỉ nhắc để các bạn tự biết, tự giải quyết vấn đề của mình một cách thấu hiểu và văn minh nhất. Sự bất cẩn đó của thầy thật ra là sự hiểu biết chưa đầy đủ trong nhận thức về những giá trị chuẩn mực của xã hội đương đại, là sự cảm thông chưa trọn vẹn với những bạn đã phải chịu những nỗi đau đó, là kỹ năng chưa được hoàn thiện trong quản trị một cơ sở giáo dục”- TS Dũng viết.

Theo TS Trần Nam Dũng, vụ việc lần này là bài học lớn cho chính cá nhân của ông. Ông cảm ơn các cựu học sinh-những người đã lên tiếng, cảm ơn những người đã thẳng thắn chỉ ra bất cẩn của mình. “Những lời chỉ trích hay chê bai là động lực để thầy tiếp tục học, tiếp tục thấu hiểu, tiếp tục hoàn thiện mình để làm nghề giáo của mình một cách chân chính nhất. Xin lỗi và cảm ơn các bạn”.

Trao đổi với VietNamNet, TS Trần Nam Dũng cho hay giá như từ năm 2020 khi xảy ra sự việc nhà trường mạnh mẽ trong việc xử lý. Tuy nhiên, sau sự việc Ngô Hoàng Anh lọt top Forbes under 30 năm 2022, một lần nữa nhà trường và bản thân ông phải nhìn nhận nghiêm túc về sự việc này đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành tới các cựu học sinh, học sinh. Theo TS Nam Dũng trong vai trò là phó hiệu trưởng, ông nhìn nhận rõ trách nhiệm của mình. Việc khó của ông và nhà trường là học sinh đã ra khỏi trường, các em đã thoát khỏi sự quản lý của nhà trường. Tuy nhiên đây cũng lời cảnh tỉnh cho các học sinh đang học.



Trước đó, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) lên tiếng về việc cựu học sinh chuyên Toán - Ngô Hoàng Anh. Ngô Hoàng Anh là người vừa được vinh danh trong danh sách Forbes under 30 năm 2022 nhưng bị tố quấy rối tình dục.

Nhà trường khẳng định fanpage của trường đã thiếu cẩn trọng khi đưa thông tin về cựu học sinh Ngô Hoàng Anh. Điều này đã vô tình khơi dậy nỗi đau chưa được giải quyết thấu đáo của các học sinh và cựu học sinh từng lên tiếng tìm sự giúp đỡ trong năm 2020 về hành vi có dấu hiệu quấy rối tình dục của Ngô Hoàng Anh. Nhà trường thừa nhận đã không giải quyết sự việc một cách toàn diện và chặt chẽ khi tiếp cận những thông tin trên mạng xã hội liên quan đến các học sinh tố cáo hành vi quấy rối tình dục của cựu học sinh trên vào năm 2020. Lý do một phần do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp dần tạo ra những áp lực và điều chỉnh trong công tác dạy và học, một phần do thời điểm đó, các bộ phận tiếp nhận sự việc chưa có nhận thức đầy đủ về tính nghiêm trọng của sự việc.

Nhà trường cũng chưa có những biện pháp cụ thể trong quá khứ để giúp các học sinh tự bảo vệ trước các hành vi quấy rối, đồng thời chưa đưa ra khuyến cáo kịp thời cho tất cả các bên liên quan khi có dấu hiệu cấu thành hành vi quấy rối.

Lê Huyền

