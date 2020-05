- Năm 2020, các trường công an nhân dân sẽ không tổ chức kỳ thi riêng mà sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

Cục Đào tạo, Bộ Công an vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, trường công an nhân dân, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công tác tuyển sinh ngành công an năm 2020.

Theo đó, năm 2020, các trường công an nhân dân sẽ không tổ chức kỳ thi riêng mà sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 để xét tuyển. Lý do là bởi năm nay, Bộ GD-ĐT không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, thay vào đó là kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Việc tuyển sinh sẽ để các trường đại học tự chủ.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn sơ tuyển về học lực đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp B00 (gửi đào tạo bác sỹ đa khoa) cũng có sự điều chỉnh. Cụ thể, thí sinh dự tuyển tổ hợp B00 ngoài đảm bảo tiêu chuẩn học lực theo quy định chung của Bộ Công an, trung bình cộng 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm học THPT hoặc tương đương phải đạt từ 8,0 trở lên.

Tổ hợp môn xét tuyển các trường công an theo quy định của Bộ GD-ĐT và Bộ Công an, trong đó, xét tuyển đào tạo các ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát với tổ hợp A01, C03, D01.

Ngành An toàn thông tin với tổ hợp A00, A01.

Các ngành do Học viện Chính trị CAND đào tạo với ổ hợp A01, C03, D01.

Các ngành do Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND đào tạo với tổ hợp A00, A01.

Ngành Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ với tổ hợp A00.

Gửi đào tạo đại học ngành y với tổ hợp B00.

Thúy Nga