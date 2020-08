Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Quận 6) có điểm chuẩn nguyện vọng 2 - 3 tăng 4,5 – 5,5 điểm; Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Tân Bình) tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất thành phố với 41 điểm ở nguyện vọng 1, tăng 3,5 điểm so với năm ngoái.

Điểm chuẩn các trường tốp đầu tăng

Chiều hôm qua, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 của 108 trường công lập.

So với năm ngoái, điểm chuẩn nhiều trường tốp đầu ở TP.HCM tăng 2-3,5 điểm, thậm chí lên 5,5 điểm.

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Tân Bình) tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất thành phố với lần lượt 3 nguyện vọng 1 - 2 - 3 là 41 – 41,5 – 42 điểm, tăng 3,5 điểm ở nguyện vọng 1 so với năm ngoái là 37,5 – 37,75 – 38 điểm, nguyện vọng 3 tăng 4 điểm.

Trường THPT Gia Định (Bình Thạnh) có điểm chuẩn 39 – 39,75 – 40 cũng tăng 3,25 điểm ở nguyện vọng 1 so với năm 2019 là 35,75 – 36,25 – 37 điểm.

Học sinh thi vào lớp 10 ở TP.HCM (Ảnh: Thanh Tùng)

Trường Trung học Thực hành, ĐH Sư phạm TP.HCM (Quận 5) có điểm chuẩn lần lượt ở các nguyện vọng là 39 – 39,5 – 39,5 điểm, tăng 2,25 điểm ở nguyện vọng 1 so với năm ngoái là 36,75 – 37,25 – 38 điểm.

Trường THPT Trưng Vương (Quận 1) có điểm chuẩn các nguyện vọng là 35 – 35,25 – 35,25 điểm, tăng 3 điểm ở nguyện vọng 1 so với năm ngoái (32 – 32,75 – 33,75 điểm).

Cũng tại Quận 1, Trường THPT Bùi Thị Xuân có điểm chuẩn 37 – 38 – 39 điểm, tăng 2,75 điểm ở nguyện vọng 1.

Điểm chuẩn nguyện vọng 1 ở Trường THPT Lương Thế Vinh năm nay tăng 3 điểm so với năm ngoái.

Ở Quận 3, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, có điểm chuẩn 38,25 – 39 – 39,5, tăng 2 điểm ở nguyện vọng 1.

Trường THPT Lê Quý Đôn có điểm chuẩn là 37 – 38 – 39 tăng 2,5 điểm ở nguyện vọng 1 so với năm ngoái 34,5 – 35,25 – 36.

Năm nay điểm chuẩn ở Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Quận 6) là 37,25 – 38,25 – 39,25 điểm, tăng 3,5 điểm so với năm ngoái. Trong đó, điểm chuẩn nguyện vọng 2 và 3 tăng tới 4,5- 5,5 điểm.

Riêng Quận Phú Nhuận, Trường THPT Phú Nhuận có điểm chuẩn cao nhất với 37,5 – 37,5 – 38 điểm, điểm nguyện vọng 1 tăng 3,25 điểm so với năm ngoái.

Trường THPT Trần Phú (Tân Phú) có điểm chuẩn 38,25 – 38,75 – 39 tăng ở nguyện vọng 1 là 3 điểm so với năm ngoái 35,25 – 36,25 – 37,25.

Ở quận Thủ Đức, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân có điểm chuẩn cả 3 nguyện vọng là 36,75 tăng ở nguyện vọng 1 mức 2,75 điểm so với năm ngoái là 34 – 34,5 – 35 điểm.

Riêng ở ngoại thành, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn) có điểm chuẩn cao nhất theo các nguyện vọng là 36,75 – 37,75 – 38,75 điểm, tăng 2,75 điểm ở nguyện vọng 1 so với năm ngoái (34- 34,25- 35,25 điểm).

Trường ngoại thành có khởi sắc

Năm nay, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập các trường ngoại thành ở huyện Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Cần Giờ cũng tăng so với năm ngoái.

4 trường có điểm chuẩn thấp nhất thành phố với mức 16 điểm gồm THCS-THPT Thạnh An, THPT Bình Khánh, THPT Cần Thạnh, THPT An Nghĩa (Huyện Cần Giờ). Tuy nhiên, so với năm ngoái điểm chuẩn nguyện vọng 1 ở những trường này đã tăng 0,25 đến 1 điểm.

Đặc biệt, Trường THPT Phong Phú (huyện Bình Chánh) có điểm chuẩn 20 -20,25 – 20,25 điểm, tăng 5 điểm ở nguyện vọng 1 so với năm ngoái.

Thấy gì từ điểm thi lớp 10 năm 2020?

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay điểm chuẩn lớp 10 công lập ở TP.HCM cho thấy biểu đồ đề thi lớp 10 các năm tương đối ổn định.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian nghỉ kéo dài, học sinh phải chuyển qua học trực tuyến nhưng kết quả thi rất khả quan. Đề thi vào lớp 10 hướng đến sự đổi mới dạy học, vận dụng kiến thức liên môn.

Theo ông Hiếu, TP.HCM duy trì tỷ lệ 70% học sinh tốt nghiệp lớp 9 vào học công lập lớp 10. Do vậy, hàng năm có khoảng 20.000 học sinh không đỗ vào 3 công lập. Tuy nhiên, các em không thiếu chỗ học bởi các trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường tư thục tuyển hơn 35.000 chỉ tiêu.

Về mức điểm điểm chuẩn thấp ở một số trường khu vực ngoại thành, ông Hiếu nhìn nhận, trước đây có những trường chỉ lấy 13 – 14 điểm, nhưng năm nay thấp nhất là 16.

“Thực tiễn phổ cập bậc trung học là huy động 85% học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT. Ở các huyện ngoại thành gần như học sinh không có điều kiện học nào ngoài học THPT, vì vậy tỉ lệ tuyển sinh các trường ở ngoại thành là 90%. Nếu học sinh không nộp đơn đăng ký vào học thì phải đảm bảo ít nhất tuyển 85% học sinh THCS để phổ cập trung học, vì vậy điểm chuẩn các trường ngoại thành thấp.

Riêng các trường huyện ngoại thành Hóc Môn có điểm chuẩn cao, do có sự chia sẻ từ Quận 12, Tân Bình, Bình Tân bởi khu vực này học sinh quá đông. Ở Quận 8 (nội thành) nhưng Trường THPT Nguyễn Văn Linh có điểm chuẩn thấp do trường nằm ở cuối đường, khó đi, học sinh đăng ký ít và chủ yếu là nguyện vọng 3”- ông Hiếu giải thích.

Lê Huyền