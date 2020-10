Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 11 chính thức được bế mạc tại Hà Nội trong 3 ngày, 8,9 và 10/10.

71 Huy chương vàng, Hà Nội dẫn đầu toàn quốc

Sau 13 ngày tổ chức (từ 28/9 đến 10/10/2020), kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 11 với sự tham gia của 474 thí sinh, đến từ 49 đoàn được bế mạc tại Hà Nội trong ba ngày 8,9 và 10/10.

Lễ Bế mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 11 - Hội đồng thi số 1, tại Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội

Kỳ thi chính thức khép lại với những thành công mang tính đột phá trong thời kỳ mới với những đòi hỏi trình độ kỹ năng nghề của thí sinh dự thi tiệm cận được với trình độ ASEAN và Thế giới trong những năm gần đây.

Số nghề tổ chức thi là 34 nghề, trong đó có 31 nghề thi chính thức và 3 nghề thi trình diễn. 5 nghề có thí sinh tham dự nhiều nhất là: hàn (34 thí sinh); điện lạnh (33 thí sinh); lắp đặt điện (29 thí sinh); công nghệ ôtô (28 thí sinh); cơ điện tử (26 thí sinh).

Kết quả có 290 thí sinh đoạt giải. Trong đó 122 thí sinh đoạt giải Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, 69 thí sinh đoạt huy chương đồng, 28 thí sinh đoạt huy chương bạc, 71 thí sinh đoạt huy chương vàng và 10 đoàn có thành tích cao nhất.

10 đoàn có thành tích cao nhất gồm Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, TP.HCM, Vĩnh Long, Bộ Giao thông vận tải, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam, Bộ Xây dựng, Vĩnh Phúc, Bộ Công thương, và Đồng Nai.

Thí sinh Đoàn Ngọc Ánh (đoàn Hà Nội) Huy chương Vàng nghề Dịch vụ du lịch và khách sạn.

Kết thúc kỳ thi, Ban tổ chức đã trao 161 Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc, trong đó 71 thí sinh đoạt Huy chương Vàng.

Thông qua kỳ thi, chủ đề "Cải thiện quốc gia bằng sức mạnh của Kỹ năng Lao động", đã được lan tỏa rộng khắp và tạo hiệu ứng tích cực đối với nhận thức xã hội về học nghề và lập nghiệp dựa vào kỹ năng nghề.

100% thí sinh đoạt huy chương được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen và được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 theo quy định. Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao Chứng chỉ Kỹ năng nghề xuất sắc cho 122 thí sinh đạt kết quả tốt tại kỳ thi.

Về giải toàn toàn, đoàn Hà Nội có số lượng thí sinh tham gia đông nhất với 61 thí sinh tham dự ở 32 nghề, trong đó có 44 thí sinh đoạt giải (23 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng và 5 Chứng chỉ Kỹ năng nghề xuất sắc).

Với kết quả này, đoàn thành phố Hà Nội xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giải Ba thuộc về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỳ thi kỹ năng nghề đầu tiên có nhiều đổi mới

Đây là kỳ thi kỹ năng nghề đầu tiên có nhiều đổi mới nhằm nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam tiệm cận với ASEAN và thế giới.

Hội đồng thi số 3 tại trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.

Các đề thi năm nay có độ khó, độ phức tạp và khối lượng lớn hơn các kỳ thi trước đây, có nghề gấp 3 lần và tiệm cận với trình độ ASEAN và thế giới (trước đây thời gian thi từ 5-8 tiếng là tối đa, nay tối thiểu là 12 tiếng và tối đa 15 tiếng).

Số lượng chuyên gia làm công tác giám khảo ở 34 nghề lên tới 300 người.

Năm nay có 7 nghề lần đầu tiên được tổ chức thi: Phay CNC, tiện CNC, dịch vụ lễ tân, chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội, điều khiển công nghiệp (nghề trình diễn), thiết kế thời trang kỹ thuật số (nghề trình diễn) và công nghệ nước (nghề trình diễn).

Đây là những nghề có nhu cầu lao động lớn, một số nghề phục vụ cho công nghiệp phụ trợ, việc tổ chức thành công các nghề mới này là động lực tốt cho việc phát triển đào tạo và kỹ năng nghề tốt hơn trong thời kỳ mới.

Các công nghệ yêu cầu sử dụng trong đề thi năm nay hầu hết được dựa theo yêu cầu tại Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN và thế giới năm 2018 tổ chức tại Bangkok, Thái Lan và 2019 tổ chức tại Kazan, Liên bang Nga nên việc chuẩn bị của các trường đăng cai có những khó khăn.

Đặc biệt là các nghề mới công nghệ cao như tự động hóa công nghiệp, bảo trì máy CNN, kết nối vạn vật IOT, phay CNN, tiện CNN, công nghệ ôtô…

Lần đầu tiên kỳ thi phối hợp với đối tác nước ngoài đến từ Malaysia, đơn vị biên soạn đề thi độc lập cho Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN.

Ngoài ra, lần đầu tiên kỳ thi có sự tham gia của lực lượng an ninh - Cơ quan an ninh nội bộ (A03) thuộc Bộ Công an và PA03 tại các địa phương, địa bàn có điểm tổ chức thi.

Ban tổ chức cũng công bố Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam (4/10) đúng vào ngày Khai mạc kỳ thi. Đây là dấu mốc cho sự đổi mới trong việc phát triển kỹ năng lao động và phát triển giáo dục nghề nghiệp trong thời kỳ mới.

Các đơn vị đăng cai có nhiều nỗ lực

Cũng trong 2 ngày 9 và 10/10, Ban Tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia đã tổ chức cuộc họp với các Hội đồng thi về công tác tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ XI, năm 2020.

Trong cuộc họp, đại diện lãnh đạo các Hội đồng thi Quốc gia đã trình bày tổng quan về công tác tổ chức kỳ thi, dự kiến kết quả đạt giải của thi sinh dự thi.

Theo tổng kết, công tác tổ chức thi tại các Hội đồng diễn tiến đúng theo kế hoạch, đảm bảo sự an ninh, an toàn sức khỏe lao động, khách quan, minh bạch.

Kỳ thi được tổ chức đạt đúng các mục tiêu và mục đích đặt ra, đảm bảo an toàn, an ninh và để lại nhiều những ấn tượng tốt đẹp cho các đoàn, các thí sinh, các chuyên gia đến từ các tỉnh thành cả nước.

Các chuyên gia, thành viên ban giám khảo thực hiện nghiêm túc quy chế thi, đánh giá, chấm điểm và cập nhật điểm theo quy định trên hệ thống phần mềm CIS.

Việc đánh giá, chấm điểm và cập nhật trên phần mềm CIS đảm bảo tính chính xác, công bằng, minh bạch.

Một số những vướng mắc trong quá trình coi thi, đánh giá, cho điểm đã được các đoàn tham dự kịp thời phát hiện, góp ý theo tinh thần xây dựng tại các Hội đồng thi và Ban tổ chức có giải pháp kịp thời thống nhất để tháo gỡ, khắc phục.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm của hệ thống phần mềm CIS, bám sát quy chế kỳ thi, các Hội đồng thi quốc gia đề xuất cơ cấu trao giải đúng theo quy định.



Tại lễ bế mạc ngày 9/10 tổ chức ở Hội đồng thi số 5 (trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội), ông Lê Tấn Dũng Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trao quà, bằng khen cho các thí sinh và đơn vị có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 11.

Bà Nguyễn Thị Việt Hương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Phó Trưởng ban Tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ XI đại diện cho Ban tổ chức, gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo các Bộ, ngành, UBND TP Hà Nội đã dành sự quan tâm, chỉ đạo kỳ thi thành công tốt đẹp.

Đồng thời bà Nguyễn Việt Hương bày tỏ mong muốn, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chú trọng và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên tổ chức các kỳ thi kỹ năng nghề và xem đó là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng nghề,…

Bà Nguyễn Thị Việt Hương (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) phát biểu tại buổi lễ bế mạc ở Hội đồng thi số 5.

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thi số 5 đánh giá, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhà xưởng của các điểm thi được thực hiện rất tốt.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các cơ sở đăng cai tổ chức đã nỗ lực để đáp ứng các yêu cầu đề thi đưa ra.

Trong Lễ bế mạc chiều ngày 10/10 tại Hội đồng thi số 5 (trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội), ông Trương Anh Dũng Tổng Cục trưởng Tổng cục GD&NN, Trưởng ban tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề lần thứ 11 năm 2020 và ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa TT&DL trao bằng khen và huy chương cho các thí sinh.

Ông Trương Anh Dũng Tổng Cục trưởng Tổng cục GD&NN, Trưởng ban tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề lần thứ 11 năm 2020 và ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa TT&DL trao bằng khen và huy chương cho các thí sinh tại Hội đồng thi số 5.

Kết quả kỳ thi cũng là tiền đề để Ban tổ chức tiếp tục lựa chọn thí sinh xuất sắc thành lập đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN tại Singapore dự kiến diễn ra vào tháng 4/2021 và Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới tại Thượng Hải, Trung Quốc diễn ra vào tháng 9/2021 tới đây.

Quang Sơn