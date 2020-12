Ở môn Toán thi Học sinh giỏi quốc gia năm nay có 475 thí sinh tham dự. Dưới đây là lời giải bài thi toán ngày đầu tiên.

Năm 2020, tổng số thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia là 4.565. Trong đó, môn Toán có 475 thí sinh.

Trong ngày thứ nhất, thí sinh phải hoàn thành bài thi với thời gian làm bài 180 phút. VietNamNet cập nhật lời giải đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm 2020 để học sinh và phụ huynh cùng tham khảo.

Sau đây là gợi ý lời giải đề thi môn Toán trong ngày thi đầu tiên:

Đề thi do Bộ GD-ĐT xây dựng và trực tiếp chuyển đến các Sở GD-ĐT địa phương.Theo kế hoạch, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức trong vào ngày 25, 26 và 27/12/2020. Các môn thi sẽ diễn ra đồng loạt ở tất cả các địa điểm do Sở GD-ĐT tỉnh, thành bố trí.

Dự kiến, kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2020 sẽ được công bố trước dịp Tết Nguyên đán 2021.

Nguyễn Tiến Lâm (CLB Toán A1)