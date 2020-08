Theo phân tích của VietNamNet từ kết quả điểm thi THPT 2020, số liệu cho thấy tỉnh An Giang có điểm thi môn Ngữ Văn rất cao so với tương quan với các địa phương khác trên cả nước. Cụ thể, An Giang có điểm trung bình môn Ngữ văn đứng đầu cả nước. Trong top 50 bài thi Ngữ văn có điểm cao nhất cả nước, An Giang dẫn đầu về số lượng khi có đến 25 bài, tức chiếm một nửa. Trong số các bài thi điểm cao này, An Giang cũng có 1 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối.