Lượng hồ sơ xét tuyển học bạ 2021 tăng cao

Xét tuyển học bạ hay sử dụng kết quả học tập THPT xét tuyển vào đại học là phương thức tuyển sinh phổ biến trong những năm gần đây. Hiện nay, phương thức này được nhiền trường đại công lập, tư thục, quốc tế… áp dụng.

Ngay từ đầu năm 2021, sự quan tâm của thí sinh dành cho phương thức tuyển sinh này đã tăng đáng kể. Theo đại diện Đại học Công nghệ Đông Á, số lượng hồ sơ và nguyện vọng đăng ký vào trường tại tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo theo phương thức tuyển sinh xét học bạ tăng hơn 30% so với cùng thời điểm năm 2020.

Mặc dù, nhà trường đã chủ động triển khai phương thức tuyển sinh này và nhận hồ sơ ngay từ đầu năm 2021 nhằm ứng phó với “bão” xét tuyển, nhưng cho tới thời điểm hiện tại, nhu cầu xét tuyển học bạ các ngành vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Càng đặc biệt hơn, khi thời gian cận kề kỳ thi THPT quốc gia, thì nhiều thí sinh và phụ huynh liên tục mong muốn gửi hồ sơ về trường theo diện xét học bạ.

Đại học Công nghệ Đông Á áp dụng song song phương thức xét học bạ và xét điểm thi THPT quốc gia năm 2021 cho các ngành đào tạo tại trường

có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khiến thí sinh và phụ huynh lựa chọn phương thức xét tuyển học bạ như mong muốn giảm bớt một phần áp lực thi cử; lựa chọn thêm một phương thức tuyển sinh song song với việc sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia vào đại học; lựa chọn phương án xét tuyển vào đại học hiệu quả, an toàn, phù hợp với nhu cầu mong muốn của thí sinh và gia đình...

Thí sinh Tăng Nguyễn Hà Chi (Hải Dương) xét tuyển ngành Dược học (Đại học Công nghệ Đông Á) chia sẻ: “Dù đã đăng ký nguyện vọng THPT quốc gia vào một số trường, nhưng mẹ em vẫn muốn em kết hợp thêm phương thức xét tuyển học bạ để chắc chắn hơn các cơ hội vào đại học. Mặc dù, ngành em chọn là Dược học, việc xét học bạ tại Đại học Công nghệ Đông Á có các tiêu chí phụ khắt khe. Em cũng khá lo lắng rằng hồ sơ của mình có thể bị trượt vì thời điểm em biết đến trường và nộp hồ sơ là khá muộn”.

Đại diện Đại học Công nghệ Đông Á chia sẻ, cho dù là vì lý do gì đi nữa, thì việc vào được đại học là điều mong muốn của số đông thí sinh và gia đình có con em tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm nay. Và trong đó, có cả những thí sinh tự do có nhu cầu và mong muốn đi học đại học. Đó cũng là một trong những lý do khiến nhu cầu xét học bạ tăng đột biến.

Xét thêm tiêu chí để “giảm nhiệt” tuyển sinh

Theo các chuyên gia, vì tình hình và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều trường đại học thuộc hệ thống giáo dục đại học quốc dân (công lập, tư tục, quốc tế…) đều đã áp dụng phương thức xét học bạ. Nhiều khả năng trong thời gian tới, các trường sẽ điều chỉnh đề đề án tuyển sinh theo hướng tăng chỉ tiêu tuyển sinh dành cho xét học bạ để phù hợp với nhu cầu, mong muốn của thí sinh và người nhà.

Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng đầu vào và tính minh bạch khách quan của kết quả xét học bạ, nhiều trường sẽ xét thêm các tiêu chí phụ. Tuy nhiên, các tiêu chí phụ sẽ được các trường nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng phù hợp với tình hình thực tế tuyển sinh tại đơn vị.

TS. Đinh Văn Thành - Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Đông Á cho biết: “Nhà trường áp dụng song song phương thức xét tuyển học bạ và xét điểm thi THPT quốc gia cho tất cả các ngành đào tạo của trường. Đặc biệt, đối với những ngành “kén” sinh viên, trường xem xét tăng chỉ tiêu xét học bạ và đưa ra những ưu đãi năm học hấp dẫn để “hút” sinh viên theo ngành.

Bên cạnh đó, Hội đồng Tuyển sinh đại học 2021 của trường cũng xem xét áp dụng thêm các tiêu chí phụ để tuyển sinh 2 ngành Dược học và Điều dưỡng, nhằm đàm bảo chất lượng đầu vào và đảm bảo các quy định nghiêm ngặt của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc tuyển sinh nhóm ngành này”.

Buổi học thực hành của sinh viên khoa Dược - Điều dưỡng tại Đại học Công nghệ Đông Á

