Bạn vừa tìm thấy một công việc yêu thích và nhận được lời mời dự phỏng vấn của nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, trong lúc tìm hiểu về công ty, bạn phát hiện ra người sắp phỏng vấn mình có số năm kinh nghiệm làm việc ít hơn mình…

Theo TS. Steven J.Lindner, đối tác điều hành của The Workplace Group tại New Jersey, nếu trước nay chưa từng phải lo lắng về tình huống này, điều này có thể sẽ khiến bạn bối rối. Một mặt, bạn có thể tin rằng mình đang là ứng viên dày dạn kinh nghiệm và có thành tích nhưng mặt khác, bạn cũng cảm thấy khá hoang mang khi không biết liệu tuổi nghề của mình có được xem là đặc quyền hay có thể mang đến lợi thế cho bạn hay không?

Dưới đây là một số mẹo được các chuyên gia khuyên áp dụng nếu bạn sắp bắt đầu một buổi trao đổi về công việc với người phỏng vấn trẻ tuổi và ít kinh nghiệm hơn.

(Nguồn ảnh: Freepik)

Xoá bỏ định kiến phân biệt tuổi tác

Theo Lynne Lancaster - tác giả của cuốn sách “The M Factor: How the Millennial Generation is Rocking the Workplace” (tạm dịch: Nhân tố M: Thế hệ Millennial đang khuấy động nơi làm việc như thế nào) thì “người đại diện công ty để phỏng vấn bạn có thể chỉ bằng tuổi của em, cháu, hoặc thậm chí là con của bạn, nhưng điều đó không có nghĩa rằng bạn có thể đánh giá thấp và nói chuyện như thể họ là trẻ con”.

Hãy chống lại sự thôi thúc phải bình luận hay xét đoán rằng vị trí này “lớn” hơn khả năng của những người trẻ tuổi. “Có thể bạn cảm thấy khá cường điệu hoặc quá tâng bốc, nhưng thực tế có thể đúng như câu nói, ‘Điều kỳ diệu là bất cứ người trẻ tuổi nào cũng có thể làm được vài chuyện to tát’,” - Lancaster chia sẻ.

Thay vì đề cập đến tuổi tác, bạn hãy tập trung vào mục tiêu xoá tan mọi do dự có khả năng phát sinh trong lòng người phỏng vấn về sự cách biệt tuổi tác. Hãy khéo léo giải quyết từng “chướng ngại vật” trong quá trình trò chuyện. Bạn có thể giải toả mối bận tâm về tuổi tác của người phỏng vấn bằng cách thể hiện sự nhiệt tình với công việc và chứng minh rằng bạn hoàn toàn có thể tăng tốc để theo kịp những diễn biến trong lĩnh vực nghề nghiệp đang tham gia.

Tập trung vào những trải nghiệm gần và mới nhất của bạn

Lý lịch tìm việc của bạn có thể liệt kê hết mọi công việc bạn phụ trách kể từ khi tốt nghiệp mười năm trước đến nay (thậm chí có thể lâu hơn). Bạn có quyền tự hào về mọi khía cạnh và thành tựu từng đạt được. Nhưng ngay cả khi đối phương rất ấn tượng, hãy hiểu rằng nhà quản lý tuyển dụng không có nhiều thời gian dành cho các CV dài lê thê, họ muốn tập trung vào thông tin cụ thể, thích hợp và ý nghĩa. Đặc biệt, hầu hết người trẻ tuổi sẽ không quan tâm nhiều đến những điều trước khi anh ta sinh ra.

Lindner khuyên, cách tiếp cận tốt hơn là nói về những kinh nghiệm giá trị mà bạn đã tích luỹ được trong vòng 7 - 10 năm gần nhất có liên quan đến các yêu cầu của công việc dự tuyển. “Người ta thường quan tâm bạn đang làm việc như thế nào hôm nay và sẽ làm nó ra sao trong tương lai” - ông nói thêm.

Hành động này giúp bạn thể hiện rằng mình có trình độ và kỹ năng tốt, nhưng không đến mức tốt vượt yêu cầu, từ đó giảm thiểu những lo ngại mà nhà tuyển dụng có về bạn.

Đặt câu hỏi và thực sự lắng nghe phản hồi

Là ứng viên có nhiều trải nghiệm, hẳn bạn đã chuẩn bị trước những câu hỏi thông minh dành cho trường hợp phỏng vấn viên hỏi rằng: “Anh/chị có câu hỏi nào dành cho tôi không?”. Nên ghi chú các thông tin vào bên cạnh danh sách câu hỏi để thực sự tập trung và có thể ghi nhớ những điều mà nhà tuyển dụng đã chia sẻ.

“Mối lo phổ biến của hầu hết sếp trẻ chính là nhân viên lớn tuổi thường có xu hướng làm việc theo cách riêng” - Lancaster nói. “Những ông chủ và lãnh đạo trẻ thực sự muốn biết rằng bạn có nghe đủ thông tin, nắm bắt được tầm nhìn và sẽ nỗ lực giúp công ty thực hiện điều đó không.”

(Nguồn ảnh: Freepik)

Kiểm tra các kỹ năng cần thiết, đặc biệt là công nghệ

Nếu bạn đã từng biết qua các kiến thức cơ bản về Google Drive, Dropbox, Slack hay Trello, đây là lúc dành thời gian ưu tiên “ôn luyện” lại chúng. Nếu không, có nguy cơ bạn sẽ bị tụt hậu so với những ứng viên am hiểu công nghệ đang ra sức giành lấy công việc bạn yêu thích.

Hãy biến khả năng sử dụng công nghệ thành điểm sáng trong buổi phỏng vấn nhằm làm nổi bật tính linh hoạt và mức độ cải tiến của bản thân. Đồng thời, nhấn mạnh khả năng tương tác và phối hợp làm việc của bạn nữa. Lindner gợi ý bạn có thể giới thiệu về sự năng động của mình bằng nội dung tương tự như: “Tôi cảm thấy thoải mái khi nhận được định hướng”, “Tôi thoải mái khi được làm việc với anh”…

Nhấn mạnh những kinh nghiệm mà người trẻ chưa có

Bạn được mời đến dự phỏng vấn là có lý do, vì thế hãy chắc rằng bạn đã giới thiệu đầy đủ những điều mình làm rất tốt, bao gồm các kỹ năng mà nhân viên trẻ khác sẽ không thể giỏi bằng. Đó có thể là khả năng lãnh đạo , kinh nghiệm quản lý đội nhóm lớn, kỹ năng ra quyết định đầu tư, hoặc chiến lược phân bổ ngân sách…

Khả năng này là thông tin cực kỳ đắt giá cần phải được chia sẻ nhằm giành lấy lợi thế trên đường đua giành lấy công việc mơ ước.

(Nguồn: CareerBuilder)