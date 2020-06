Có nhiều cách khác nhau để bạn tìm hiểu xem mức thu nhập hiện tại liệu có tương xứng với công sức và năng lực của bạn.

Cùng CareerBuilder.vn tham khảo một vài bước cơ bản nhất để tự đánh giá mức lương của mình.

Thu nhập của bạn có thấp hơn thị trường?

Rõ ràng là khi mức lương của bạn thấp hơn so với mức trung bình của thị trường, bạn sẽ có cảm giác mình đang đánh mất một con số đáng kể mỗi tháng. Trên thực tế, công ty vẫn thường sẽ có một mức tăng "bù đắp" hằng năm dựa vào nhiều yếu tố, trong đó có cả yếu tố khoản đầu vào của bạn ở khung nào nhằm đưa ra con số giúp bạn có thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên, đôi khi mức tăng cao lên đến 20% hoặc 30% dựa trên lương đầu vào thấp vẫn chưa chắc ngang bằng với mức tăng chỉ 5% đến 10% nhưng trên mức lương đầu vào cao hơn. Vì vậy, nếu bạn vẫn thấy có gì đó chưa thoả đáng với số tiền lương nhận thực tại hàng tháng dù đã được tăng, bạn cần phải nghiên cứu một chút xem thị trường đang chi trả như thế nào trước và sẵn sàng để không chần chừ nói ra nguyện vọng muốn được tăng lương thoả đáng.

Sử dụng công cụ kiểm tra trực tuyến

Cách đơn giản nhất, không cần phụ thuộc hoặc đòi hỏi bạn phải khéo léo dò hỏi bất kể ai đó chính là sử dụng những công cụ kiểm tra lương thưởng trực tuyến hoặc thông qua các báo cáo lương theo ngành định kỳ. Tuy nhiên, vấn đề đối với cách kiểm tra này đó là kết quả tham khảo có độ chính xác đến đâu còn tuỳ vào số lượng mẫu được nhập, tần suất cập nhật dữ liệu và phương thức khảo sát, tính toán. Do đó, bạn cần phải rất lưu ý đến độ uy tín và chất lượng cung cấp dịch vụ của các cổng thông tin lương thưởng cũng như xem xét mức độ phức tạp của các thao tác thực hiện khi muốn so sánh lương.

CareerBuilder hiện tại đang tiếp tục hỗ trợ ứng viên và người đi làm đo lường mức thu nhập hoàn toàn miễn phí thông qua công cụ đo mức lương so với mức bình quân của thị trường tại VietnamSalary.vn. Bạn chỉ cần nhập một vài thông tin đơn giản về địa điểm làm việc, vị trí hoặc chức danh cùng con số muốn so sánh, chờ vài giây để nhận về bảng kết quả và tự đánh giá thu nhập của mình đang ở mức nào như trung bình, trung bình cao, trung bình thấp, cao hoặc thấp. Toàn bộ dữ liệu lương được sử dụng cho VietnamSalary.vn là dữ liệu thật và thường xuyên được cập nhập do những nhà tuyển dụng đăng tuyển tại CareerBuilder.vn cung cấp chứ không thông qua khảo sát từ người đi làm nên kết quả có thể được đảm bảo về tính chính xác cũng như sự minh bạch.

Khéo léo hỏi thăm đồng nghiệp

Nếu bạn vẫn muốn có thêm nguồn tra cứu và thấy thoải mái trong vấn đề trao đổi những thông tin như lương thưởng, bạn có thể thử tìm hiểu từ đồng nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều xem đây là vấn đề nhạy cảm cũng như rất nhiều công ty có chính sách nghiêm cấm nhân viên tiết lộ lương, bạn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng khi đặt câu hỏi và chỉ nên tìm hiểu điều này từ những bạn đồng nghiệp thân thiết hoặc làm bạn có cảm giác tin tưởng.

Ngoài ra, hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống biết được lương đồng nghiệp cao hơn lương bạn và cũng đừng kỳ vọng bạn sẽ nhận được câu trả lời với một con số chính xác bởi thông thường họ sẽ chỉ cho biết một khoản trung bình giữa hai con số nào đó mà thôi, bạn cũng chỉ nên xem đây là thông tin mang tính chất tham khảo thêm.

Tự đặt ra một vài câu hỏi

Khi cần xác định lại một lần sau cùng về việc bản thân có thật sự đang nhận mức lương tương xứng hay thấp hơn thị trường, bạn có thể sử dụng một số câu hỏi như sau.

Bạn chưa từng chuyển việc trong 5 năm qua?

Nếu bạn gắn bó với một công ty từ 5 năm trở lên, điều đó rất tuyệt bởi bạn thật sự là một nhân viên trung thành và có được môi trường làm việc ổn định. Dù vậy, ở một mức nào đó, những nhân viên trung thành cũng bộc lộ những tín hiệu giả về sự tiến bộ không chỉ ở vấn đề thăng tiến trong sự nghiệp mà còn thể hiện cả ở mức lương có phần sút kém so với thị trường. Do đó, bạn vẫn cần luôn luôn kiểm tra và tự đánh giá lại mức thu nhập hàng năm để không rơi vào tình trạng "ngủ đông".

Bạn có đàm phán về mức lương khởi điểm trong quá trình phỏng vấn?

Nếu bạn không hề đàm phán một chút nào khi phỏng vấn và khi nhận việc, có khả năng mức lương bạn nhận được sẽ thấp hơn thị trường đôi chút. Nhà tuyển dụng vẫn luôn chuẩn bị cho tình huống các ứng viên sẽ "mặc cả" lại với mức khởi điểm họ đưa ra, và vì thế mà mức khởi điểm này bao giờ cũng có một chút hạ thấp xuống để đảm bảo con số thoả thuận sau cùng là hợp lý cho cả đôi bên.

Lương của bạn có tăng tương ứng với mức trượt giá của thị trường?

Một thực tế không thể phủ nhận là vật giá ngày càng leo thang và đồng tiền ngày càng mất giá. Nếu bạn chỉ chú tâm vào con số phần trăm của mức tăng lương định kỳ mà quên để ý đến phần trăm trượt giá, bạn có thể khiến mình lâm vào cảnh "thu không đủ bù chi". Hãy chú ý và cố gắng cân bằng hai con số phần trăm này khi thoả thuận tăng lương một cách hợp lý nhất có thể!

(Nguồn: CareerBuilder)