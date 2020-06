Hôm nay (8/6), dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 6/2020.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác thu BHXH, BHYT, BHTN tháng 5/2020, đồng chí Dương Văn Hào, Trưởng Ban Thu, BHXH Việt Nam nhấn mạnh, sau khi dịch bệnh được đẩy lùi, các tỉnh, thành phố cũng đã nỗ lực, xây dựng rất nhiều các giải pháp trong thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Cụ thể, tính đến 31/5/2020, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,404 triệu người, đạt 89,8% kế hoạch giao; giảm 11,5 nghìn người so với tháng 04/2020, giảm 796 nghìn người so với năm 2019. Trong tháng 5/2020 chỉ có BHXH tỉnh Bắc Giang có số đối tượng tăng trong tháng và tăng so với năm 2019 (tăng 4.795 người, lũy kế tăng 3.825 người so với năm 2019).

Đặc biệt, về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, sau phát động ra quân, tính đến 31/5/2020, số người tham gia BHXH tự nguyện là 600,6 nghìn người, đạt 50% kế hoạch giao. Tăng 42 nghìn người so với tháng 04/2020, tăng 26 nghìn người so với năm 2019. Cơ bản số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của BHXH các tỉnh đều tăng so với tháng 04/2020. Đáng chú ý, có một số BHXH tỉnh có số đối tượng tăng nhiều so với năm 2019: Nghệ An (tăng 3.787 người), Thanh Hóa (tăng 3.361 người), Hà Tĩnh (tăng 3.036 người), Phú Thọ (tăng 2.784 người), Hà Nội (tăng 2.069 người), Quảng Trị (tăng 1.873 người), Hải Dương (tăng 1.774 người), Long An (tăng 1.755 người), Bắc Kạn (tăng 1.497 người), Cà Mau (tăng 1.458 người)…

5 tháng đầu năm: Nhiều điểm sáng trong công tác thu BHXH, BHYT



Số thu trong tháng 5/2020 đạt 30,8 nghìn tỷ đồng, lũy kế tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN từ đầu năm là 147,8 nghìn tỷ đồng, đạt 36,6% kế hoạch giao. 51/63 BHXH tỉnh, thành phố hoàn thành và vượt chỉ tiêu thi đua tháng 5 (36%), còn có 12 BHXH tỉnh có tỷ lệ % số thu thấp hơn chỉ tiêu đặt ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, ngành BHXH phải duy trì công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Nhiều tỉnh giữ vững được đối tượng tham gia BHXH, BHYT; chủ động phương án làm việc với DN; xây dựng kịch bản thực hiện nhiệm vụ “trong khó khăn vẫn có nhiều điểm sáng”. Đáng chú ý, số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình giảm không đáng kể, đặc biệt trong tháng 5/2020 đã có gần 50.000 người tham gia BHXH tự nguyện.

Cũng tại hội nghị, BHXH các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Gia Lai, Phú Thọ, Hải Dương... đã chia sẻ những khó khăn và những giải pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

Bà Trần Thị Hương- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương cho biết: Hải Dương là tỉnh công nghiệp, chủ yếu tập trung DN giày da, may mặc nên bị ảnh hưởng mạnh của dịch Covid-19. Vì vậy, dẫn tới giảm hơn 20.000 người tham gia BHXH bắt buộc. Đến hết tháng 4/2020, một số DN có dấu hiệu phục hồi nhưng còn “èo uột”. Ngay trong tháng 5, một số DN “mời gọi” NLĐ quay trở lại làm việc, song ngày công không đủ nên số lao động tăng thấp (762 lao động tham gia mới).

Vì vậy, trong tháng 6/2020, BHXH tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục hậu kiểm, phối hợp với Cục Thuế rà soát, đối chiếu để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

“Chúng tôi đánh giá cao hiệu ứng ngày ra quân phát triển BHXH toàn dân (23/5), riêng một ngày Hải Dương đã có 420 người tham gia mới và trong tháng 5 đã vận động mới được 1.514 người tham gia BHXH tự nguyện. Đây là sự cố gắng của tập thể cán bộ BHXH cũng như Bưu điện. Từ nay đến cuối năm, BHXH tỉnh sẽ triển khai các biện pháp để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch”- bà Hương khẳng định.

Theo BHXH tỉnh Bắc Giang, đến hết tháng 5/2020, tỉnh có 7 đơn vị đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với trên 2.100 lao động và hơn 5,8 tỷ đồng; 9 đơn vị đề nghị xác nhận lao động hưởng trợ cấp với hơn 300 lao động. Với đơn vị xin dừng đóng, Sở LĐ-TB&XH, LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh đã thành lập đoàn giám sát để kiểm tra chặt chẽ, nên đảm bảo chính xác. Công tác phát triển BHXH tự nguyện cũng tăng nhiều, trong ngày ra quân (23/5), Bắc Giang đã phát triển được trên 700 người. Đặc biệt, BHXH bắt buộc tại Bắc Giang tăng so với các địa phương khác là do một DN đăng ký tham gia mới cho trên 7.000 lao động…

BHXH tỉnh Gia Lai, ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cho từng cán bộ, bộ phận đôn đốc thu nộp. Tỉnh cũng thành lập các tổ đến tận DN lập biên bản, xác định nhiều DN dừng đóng, tạm hoãn HĐLĐ, sa thải lao động không đúng quy định, nên đã có biện pháp xử lý. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế rà soát thông tin để khai thác tăng mới số DN, NLĐ tham gia BHXH. Vì vậy, đến nay, đã có 66 đơn vị tham gia mới BHXH bắt buộc.

Thúy Hạnh