Hội nghị thu hút sự tham gia của các Bộ trưởng/Trưởng đoàn năng lượng của 10 nước thành viên ASEAN, Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản, Tổng thư ký ASEAN, Ban Thư ký ASEAN (ASEC), Trung tâm năng lượng ASEAN (ACE), Hội đồng Dầu khí ASEAN (ASCOPE), Đại diện các Lãnh đạo các Công ty điện lực ASEAN (HAPUA) và đại diện các Mạng lưới chuyên ngành năng lượng khác. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Đặng Hoàng An dẫn đầu với sự tham gia của đại diện các đơn vị của Bộ Công Thương bao gồm: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực, Vụ Dầu khí và Than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, các Tập đoàn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).