Phương án tổ chức “luồng xanh” hàng hóa liên tỉnh, liên vùng và các tuyến vận tải hàng hóa trên phạm vi cả nước là giải pháp quan trọng nhằm giữ dòng chảy hàng hoá trong bối cảnh dịch bệnh.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) vừa công bố hướng dẫn tạo thuận lợi (luồng xanh) lưu thông cho các phương tiện vận tải trong thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc.

Tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết thêm, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GTVT, ngày 15/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã công bố hướng dẫn tạo thuận lợi (luồng xanh) lưu thông cho các phương tiện vận tải trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc, kèm theo chi tiết các tuyến ưu tiên “luồng xanh”.

Tổng cục cũng công bố bổ sung phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong thời gian phòng chống.

Công bố “luồng xanh” lưu thông hàng hoá toàn quốc (Ảnh:Bảo Anh)



Tất cả thông tin về các “luồng xanh” hàng hóa đều được công bố trên website của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại địa chỉ: www.drvn.gov.vn.

Cơ quan này cũng cho biết đang khẩn trương hoàn thiện phần mềm quản lý, cấp giấy thông hành cho phương tiện lưu thông trên các luồng xanh liên tỉnh, liên vùng và toàn quốc, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào đầu tuần tới.

Thí điểm xét nghiệm Covid-19 tại Long An, Tiền Giang

Tổng cục cũng đã gửi UBND tỉnh Long An, Tiền Giang đề nghị thí điểm tổ chức lập chốt kiểm soát dịch bệnh phục vụ hoạt động vận tải hàng hoá trong thời gian TPHCM và một số tỉnh Tây Nam Bộ áp dụng Chỉ thị 16 tại 4 trạm dừng nghỉ sau:

Tỉnh Long An có 2 trạm gồm: Trạm dừng nghỉ tại Km28+200 (bên phải tuyến) Cao tốc HCM-Trung Lương; Trạm dừng nghỉ tại Km28+200 (bên trái tuyến) Cao tốc HCM-Trung Lương.

Tỉnh Tiền Giang có 2 trạm: Trạm dừng nghỉ Minh Phát 2 tại QL 1A, xã Mỹ Đức Đông, H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang hướng từ TPHCM về cầu Mỹ Thuận; Trạm dừng nghỉ Phương Trang tại QL1A, xã Hoà Khánh, H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang hướng từ cầu Mỹ Thuận về TPHCM.

Để hoạt động của các trạm dừng nghỉ đảm bảo các quy định phòng chống dịch, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Long An, Tiền Giang bố trí chốt kiểm soát dịch bệnh tại các trạm dừng nghỉ nêu trên và đưa vào hoạt động từ ngày 17/7 trên cơ sở thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; yêu cầu lái xe, người xếp dỡ hàng hoá đi theo xe tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế đảm bảo không để lây lan dịch bệnh. Bố trí lực lượng chức năng (công an, thanh tra giao thông,…) để phân luồng, điều tiết và bảo đảm an toàn giao thông tại trạm.

Để đảm bảo hàng hoá tiếp tục được lưu thông thuận lợi cung ứng hàng hóa cho bà con các tỉnh phía Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị các địa phương lập Tổ công tác gồm các Sở GTVT, Công Thương, NN&PTNT… để trao đổi, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và công bố đầu mối chính thức hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc chấp thuận lưu hành cho phương tiện vận tải đi, đến địa phương. Đồng thời, hướng dẫn cho phương tiện vận tải các điểm giao nhận hàng hóa thực phẩm, nông sản trong bối cảnh đã đóng cửa các chợ đầu mối.

Khi địa phương công bố “luồng xanh”, Bộ trưởng đề nghị cần tính toán đấu nối với “luồng xanh” liên tỉnh, liên vùng, quốc gia và thông báo cho Tổng cục Đường bộ quản lý, điều tiết chung.

Về việc thống nhất áp dụng các quy định y tế đối với lái xe, hiện nay Bộ Y tế đã công bố hiệu lực giấy xét nghiệm theo phương pháp test nhanh và PCR là như nhau, đều có giá trị trong vòng 72h. Do đó, Bộ trưởng đề nghị các địa phương cần nắm được quy định này để kiểm soát và tạo điều kiện cho lái xe lưu thông.

Để sẵn sàng cho việc kiểm soát hoạt động vận tải nói chung trong bối cảnh dịch bệnh có khả năng kéo dài, Bộ trưởng đề nghị Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an, Bộ GTVT sớm nghiên cứu, nâng cấp kết nối dữ liệu về các thông tin liên quan đến kết quả xét nghiệm còn hiệu lực, thông tin tiêm chủng, thông tin về phương tiện, lộ trình di chuyển, lái xe … để các lực lượng chức năng kiểm soát, vừa đảm bảo chặt chẽ không lây lan bệnh vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người tham gia giao thông.

Bảo An