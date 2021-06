Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị, đối với các đại biểu trúng cử cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

Tập trung cao độ, vượt qua những khó khăn thách thức

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP Hà Nội sáng 17/6, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho hay, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư diễn biến hết sức khó lường, phức tạp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Ngoài ra, Hà Nội với vị trí là Thủ đô, là trung tâm hành chính, chính trị quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, hội nhập quốc tế. Hà Nội còn là địa phương có số đơn vị bầu cử, số khu vực bỏ phiếu lớn nhất cả nước.

Song với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, sâu sát, hiệu quả, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã tập trung cao độ, vượt qua những khó khăn thách thức, tổ chức thành công rất tốt đẹp về mọi mặt, bảo đảm đúng luật, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhấn mạnh một số điểm nổi bật trong công tác bầu cử, ông Đinh Tiến Dũng đánh giá, công tác bầu cử đã được triển khai rất sớm từ thành phố đến cơ sở, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Thành ủy đã thành lập 15 đoàn công tác do các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm Trưởng đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị bầu cử ở các đơn vị gắn với phòng, chống dịch Covid-19 và công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Công tác thông tin, tuyên truyền, được quan tâm, triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thận trọng, bài bản, gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và kết quả nhân sự của đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, công tác tổng hợp, lập, công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử trên địa bàn thành phố đã được thực hiện bài bản, khoa học và đúng các quy định.

Công tác tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử và tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên được đổi mới, sáng tạo, tổ chức các hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu ở xã, phường, thị trấn, vừa thu hút được đông đảo cử tri tham dự, vừa bảo đảm an toàn, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực sự vào cuộc chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo công tác an sinh cho nhân dân; tiếp nhận và giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho bầu cử được đặc biệt chú trọng, chủ động xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai rất quyết liệt, việc thực hiện các khâu các bước trong công tác phòng, chống dịch bảo đảm đúng quy định của ngành Y tế.

"Với tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn đạt 99,16%, thành phố đã bầu đủ 29 đại biểu Quốc hội, 95 đại biểu HĐND thành phố, bảo đảm theo đúng cơ cấu, thành phần theo quy định; bầu được 1.052 đại biểu HĐND huyện, quận, thị xã và bầu 10.593 đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân”, Bí thư Hà Nội khẳng định.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, có được những thành công như trên chính là sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể

Trong đó, phải kể đến những cán bộ cơ sở, nhất là thành viên các tổ bầu cử ở các phường, xã, tổ dân phố đã không quản ngại khó khăn, vất vả; những cán bộ làm nhiệm vụ trong khu cách ly, thậm chí có những thành viên phải mang hòm phiếu, phiếu bầu tới tận tay những người đang thực hiện cách ly, người cao tuổi... không đến được điểm bỏ phiếu tập trung; những chiến sĩ công an, quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, phòng, chống cháy, nổ...; các lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch đã góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn.

Sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND các cấp

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Bầu cử các cấp của thành phố tập trung tổng hợp, hệ thống lại những ưu điểm, những cách làm hay, khoa học, hiệu quả, những điểm mới, sáng tạo cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế để từ đó đúc kết thành những kinh nghiệm quý báu cho các kỳ bầu cử sau.

Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương mình.

Ông cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp để sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND theo đúng quy định của luật.

Sau khi các chức danh HĐND, UBND các cấp được kiện toàn, Bí thư Thành ủy đề nghị, đối với các đại biểu trúng cử cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và địa phương.

Thường trực HĐND, UBND các cấp khẩn trương hoàn chỉnh quy chế làm việc để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền nhà nước…

Hương Quỳnh