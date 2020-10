Đây là vòng thi nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh, nhất là thí sinh ở những nước ASEAN khác làm quen với cách thức tổ chức, thể lệ và dạng đề thi.

Sinh viên 7 nước ASEAN đua tài tại vòng Khởi động

Là một hoạt động trong chuỗi sự kiện thường niên “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” năm 2020, cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục CNTT (Bộ GD&ĐT) và Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức, dưới sự bảo trợ của 2 Bộ.

Sắp thi online vòng khởi động Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020. Ảnh minh họa

Thông tin về kế hoạch tổ chức vòng thi khởi động – một điểm mới của cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” vừa được VNISA công bố hôm nay, ngày 15/10.

Đây là vòng thi nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh, nhất là thí sinh ở những nước ASEAN khác làm quen với cách thức tổ chức, thể lệ và dạng đề thi.

Theo đại diện Ban tổ chức, vòng Khởi động cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” sẽ được tổ chức vào sáng ngày 17/10/2020 dưới hình thức thi trực tuyến (online), với 121 đội thi của 31 cơ sở đào tạo Đại học, Cao đẳng của Việt Nam và 37 đội thi từ các trường Đại học của 6 nước ASEAN.

Đề thi vòng này được xây dựng bằng hình thức vượt qua thử thách theo chủ đề (jeopardy). Thí sinh sẽ làm bài trong 4 giờ liên tục bắt đầu từ 8h sáng. Vòng Khởi động không giới hạn số đội tham dự thi của mỗi trường. Kết quả vòng thi giúp các trường có căn cứ để lựa chọn những đội cử vào vòng Sơ khảo.

Chọn 10 đội sinh viên Việt Nam vào vòng Chung khảo

Năm 2020 là năm thứ mười ba cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin được tổ chức tại Việt Nam và là lần thứ hai cuộc thi mở rộng tới các nước khác trong khu vực ASEAN.

Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin ở các cơ sở giáo dục và đào tạo bậc đại học; đồng thời đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng hướng tới việc phát hiện những tài năng trong lĩnh vực an toàn thông tin, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về an toàn thông tin và tạo sân chơi để tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức của sinh viên các trường đại học, học viện kỹ thuật trong khối ASEAN.

Đối tượng tham dự cuộc thi là sinh viên, học viên đại diện cho các trường cao đẳng, đại học, học viện trên toàn quốc và một số trường của các nước ASEAN (mỗi đội thi gồm không quá 4 sinh viên).Cuộc thi có 3 vòng: Khởi động, Sơ khảo và Chung khảo.

Theo thể lệ, tại Vòng Sơ khảo sẽ diễn ra ngày 31/10/2020, các đội thi thực hành về an toàn thông tin bằng hình thức vượt qua thử thách theo chủ đề (jeopardy), trong thời gian 8 giờ liên tục. Thí sinh dự thi online tập trung (với các đội Việt Nam) và online hoàn toàn (với các đội ASEAN).

Các đội Việt Nam sẽ tập trung thi tại 2 địa điểm là Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội) và Đại học Quốc tế Sài Gòn (TP.HCM). Mỗi trường có không quá 3 đội thi tham gia vòng Sơ khảo.

Vòng Chung khảo được tổ chức vào ngày 28/11/2020 với sự có mặt của 10 đội Việt Nam xuất sắc nhất Vòng Sơ khảo và 6 đội đại diện các nước ASEAN.

Đề thi được xây dựng theo cách thức đối kháng (tấn công và phòng thủ trực tiếp). Các đội sẽ thi trong 8 tiếng, với hình thức online hoàn toàn (với các đội ASEAN) và online tập trung (với các đội Việt Nam). Vòng Chung khảo cho các đội Việt Nam và lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội).

Theo kế hoạch, lễ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các đội thi xuất sắc trong cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” sẽ diễn ra trong khuôn khổ hội thảo quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020” vào ngày 02/12/2020 tại Hà Nội. Thông tin về cuộc thi được cập nhật trên website: sv-attt.vnisa.org.vn và ascis.vnisa.org.vn (tiếng Việt và tiếng Anh).

Nhật Hạ