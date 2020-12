Cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 do TCTK chủ trì lần này có nhiều điểm mới so với các lần trước, trong đó có 2 điểm đặc biệt.

Cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ thường trực BCĐ TW cho biết, thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, đến thời điểm hiện nay, TCTK đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra bao gồm: Phương án điều tra, các loại phiếu điều tra và quy trình thu thập thông tin, kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra, công tác phối hợp với các Bộ ngành, đặc biệt là với Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 có nhiều điểm mới

Cũng theo ông Nguyễn Trung Tiến, trước đây, TCTK đã tiến hành 5 cuộc Tổng điều tra Kinh tế (tên trước là Tổng điều tra Kinh tế, hành chính, sự nghiệp) tuy nhiên, cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 do TCTK chủ trì lần này có nhiều điểm mới so với các lần trước, trong đó có 2 điểm đặc biệt:

Thứ nhất, trong các lần Tổng điều tra trước, các đơn vị Hành chính và các đơn vị Sự nghiệp đều do TCTK chủ trì tiến hành thu thập thông tin. Trong cuộc Tổng điều tra lần này, các đơn vị hành chính sẽ do Bộ Nội vụ chủ trì tiến hành, các đơn vị sự nghiệp do TCTK chủ trì tiến hành (có phương án riêng và cách thức triển khai riêng). Do vậy, rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành với TCTK trong tiến hành cuộc Tổng điều tra.

Thứ hai, cuộc Tổng điều tra này sẽ được ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào công tác thu thập, xử lý, tổng hợp: Phiếu trực tuyến (Web Form) và thiết bị di động (CAPI). Các cuộc Tổng điều tra trước đều áp dụng hình thức thu thập thông tin bằng phiếu giấy; công tác xử lý, tổng hợp chưa áp dụng triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin.

Bộ Công an sẽ thực hiện điều tra bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp

Tại Hội thảo Tổng kết điều tra thí điểm và Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 vừa diễn ra hôm 4/12, các đại biểu đã được nghe Tổ thường trực TĐT TW Công bố Quyết định thành lập Tổ thường trực TĐT TW; Tổng kết điều tra thí điểm TĐT kinh tế 2021 và Kế hoạch triển khai thời gian tới; Quyết định và Phương án TĐT kinh tế năm 2021. Các nội dung liên quan: Quy trình lập danh sách và phiếu doanh nghiệp, phiếu cá thể, phiếu sự nghiệp, phiếu tôn giáo, tín ngưỡng, hiệp hội và Kế hoạch tuyên truyền TĐT...

Các đại biểu tham gia dự đã đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan về Phương án điều tra, các loại phiếu điều tra và quy trình thu thập thông tin cũng như kế hoạch tuyên truyền TĐT… đồng thời báo cáo tiến độ các công việc đã và đang tiến hành nhằm đảm bảo triển khai cuộc Tổng điều tra đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, với tính chất đặc thù, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ thực hiện điều tra bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp và cam kết hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng yêu cầu.

Kết luận tại Hội thảo, ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng tổ thường trực Ban chỉ đạo TĐT TW đánh giá cao các ý kiến góp ý từ các thành viên Tổ thường trực tại các Bộ, ngành và yêu cầu đơn vị chủ trì của TCTK tiếp thu ý kiến, hoàn thiện tài liệu.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Thành viên Tổ thường trực, TCTK sẽ hoàn thiện lần cuối toàn bộ các tài liệu, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo TĐT TW để triển khai họp Ban Chỉ đạo dự kiến vào cuối tháng 12/2020.

Thủy Nguyễn