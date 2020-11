Thành lập vào năm 2007 và niêm yết tại sàn chứng khoán New York năm 2017, BEST Inc. là nhà cung cấp dịch vụ logistics và các giải pháp về chuỗi cung ứng thông minh trên toàn cầu. Mạng lưới dịch vụ của BEST Inc. hiện đã phủ sóng tại hơn 20 quốc gia, cung cấp đến khách hàng 8 loại hình dịch vụ chuỗi cung ứng với các giá trị gia tăng toàn diện. Tại Việt Nam, hiện nay, BEST Express là đối tác chuyển phát nhanh của các sàn thương mại điện tử hàng đầu trong nước, đồng thời đang giới thiệu đến các nhà đầu tư mô hình nhượng quyền bưu cục đầy tiềm năng. Chi tiết tìm hiểu thêm tại: https://www.best-inc.vn/