Chiêu trò kích thích tâm lý đám đông của một số chủ đầu tư khiến giá nhà tăng, trong khi thực tế nguồn cung vẫn còn tồn kho rất nhiều.

Đua nhau tăng giá

Tại thị trường Hà Nội, hàng loạt dự án bất động sản đang có kế hoạch tăng giá. Dự án chung cư tại khu vực phía Tây Hà Nội, chủ đầu tư đã tăng giá bán 10% so với thời điểm trước Tết. Một nhân viên môi giới tên Tuấn cho hay, dự án rất “hot” nên giá tăng, những ai mua trước đó giờ có thể có lời.

Tương tự, một dự án khác ở trung tâm, nhân viên của sàn cho hay, giá thị trường đã tăng ngay sau khi hết cách ly, hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường. Thời điểm này, nếu không mua thì cuối năm sẽ có thêm một đợt tăng giá mới.

Theo khảo sát của CBRE Việt Nam, giá bán trên thị trường sơ cấp trong quý 2 được ghi nhận trung bình ở mức 1.379 USD/m2 (khoảng 31,7 triệu đồng/m2, chưa bao gồm VAT), tăng 3% theo năm. Các sản phẩm chung cư trung cấp tại các dự án khu đô thị mới có mức giá chào bán cao hơn theo thời gian.

Loạt dự án căn hộ tăng giá

Trong sáu tháng đầu năm 2020, thị trường Hà Nội ghi nhận 7.200 căn mở bán mới, giảm 65% theo năm; trong đó, quý 2/2020 ghi nhận 5.600 căn mở bán. Theo phân khúc, 88% số căn mở bán mới đến từ phân khúc trung cấp, phần còn lại là các sản phẩm cao cấp.

Mặc dù lượng nguồn cung mới trong 6 tháng đầu năm 2020 giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước do những gián đoạn của dịch Covid-19, lượng căn mở bán trong quý 2, gấp hơn 3 lần so với quý trước.

Tương tự, theo JLL, phần lớn các dự án ở TP.HCM cũng ghi nhận mức giá tăng nhẹ từ 1-3% so với quý trước. Bên cạnh đó, sự ra mắt của phân khu Galleria trong giai đoạn 1 của dự án hạng sang Metropoles Thủ Thiêm tại Quận 2.

Việc tăng giá tại những dự án đang được bàn giao như One Verandah, Giai Việt Central Premium đã cùng nhau nâng giá trung bình toàn thị trường lên 2.582 USD mỗi m2, tăng 27,5% theo năm và 5,3% theo quý.

Nguồn cung căn hộ được chào bán trong quý cao gần gấp đôi so với quý 1/2020 với 3,820 căn. Trong đó, 48% nguồn cung đến từ dự án Akari ở quận Bình Tân, dự án đã sẵn sàng tiến hành ký hợp đồng mua bán trong giai đoạn đầu tiên. Tuy nhiên, lượng cung này chỉ bằng một phần ba so với mức trung bình hàng quý trong giai đoạn bùng nổ 2017-2018.

Lý giải việc tăng mạnh giá bán căn hộ tại thời điểm này, các chủ đầu tư cho rằng, nếu tiếp tục bán căn hộ với mức giá cũ, công ty không có lãi, mà giá trị căn hộ vẫn ngày một tăng do phải cộng thêm các khoản chi phí.

Dưới tác động của Covid-19, nhiều chủ đầu tư đã có những ưu đãi như gia hạn lịch thanh toán cho khách. Tuy nhiên, do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu cao khiến giá tăng.

Liệu có tăng thật?

Theo một số chuyên gia, việc bất động sản rục rịch tăng giá gần đây chỉ là chiêu trò kích thích tâm lý đám đông của một số chủ đầu tư. Vị chuyên gia này cho rằng, hãy nhìn vào thực tế, hiện tại chung cư hoàn thiện về ở ngay đang được rao bán cắt lỗ "ầm ầm".

Đại diện của JLL nhận xét, các nhà đầu tư vẫn rất thận trọng và do dự trong việc xuống tiền trong bối cảnh xuất hiện những bất ổn về tài chính, vì nguy cơ sa thải và cắt giảm lương vẫn còn tiếp diễn. Thực tế, dưới tác động của Covid-19, nhiều chủ đầu tư đã có những ưu đãi như gia hạn lịch thanh toán cho khách.

Nhu cầu đầu tư BĐS giảm mạnh

Trong khi đó, đối tượng mua nhà hiện chỉ là người trong nước. Việc bán nhà cho người mua nước ngoài bị gián đoạn do các đường bay thương mại quốc tế chưa mở lại. Nhu cầu mua nhà cho người nước ngoài thuê giảm rõ rệt nên việc giá căn hộ tăng vì thị trường đang nóng như lời của môi giới khó có thể xảy ra.

Nhìn nhận về thị trường, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc CBRE Việt Nam Chi nhánh Hà Nội, đánh giá: “Lượng mở bán mới chậm lại trong năm nay sẽ cho phép doanh số bán bắt kịp nhanh hơn với lượng chào bán mới - vốn thường ở mức cao trong vòng 5 năm trở lại đây”.

Giá bán sơ cấp dự kiến sẽ không thay đổi nhiều trong nửa cuối năm 2020 do nguồn cung mới vẫn tập trung ở phân khúc trung cấp và mức độ cạnh tranh cao ở phân khúc này sẽ khiến giá bán khó tăng cao.

Các chuyên gia bất động sản cho rằng, thị trường kinh tế Việt Nam vẫn đang rất khó khăn và giá nhà vẫn còn cao so với mặt bằng chung thu nhập của người dân. Thời điểm này, người dân thật bình tĩnh và tính toán thật kỹ trước khi quyết định xuống tiền.

Số căn bán tại Hà Nội trong năm nay dự kiến đạt khoảng 15.000-17.000 căn do lượng tiêu thụ khiêm tốn trong nửa đầu năm 2020. Còn tại TP.HCM, JLL dự báo sẽ có khoảng 15.000-20.000 căn hộ được chào bán trong sáu tháng cuối năm, nâng tổng nguồn cung cả năm 2020 lên 20.000-25.000 căn.

Với nguồn cung lớn như vậy, một lượng lớn căn hộ chung cư hoàn thiện sẽ lao ra bán cắt lỗ nên giá chưa thể tăng được.

Duy Anh