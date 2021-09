Tiêu thụ điện xuống thấp sẽ khiến nhiều nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện mặt trời, điện gió... phải chịu cắt giảm công suất.

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, tiêu thụ điện toàn quốc và miền Nam tiếp tục giảm thấp trong hai tuần đầu của tháng 9/2021.

Trên quy mô toàn quốc: tính trung bình ngày trong hai tuần đầu tháng 9, mức công suất đỉnh của toàn quốc là hơn 29.700 MW, sản lượng toàn hệ thống điện quốc gia là 624,3 triệu kWh/ngày. Như vậy, căn cứ với số liệu thống kê thì mức tiêu thụ điện toàn quốc trong hai tuần đầu tháng 9 thấp hơn 24% so với trước khi bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội diện rộng từ giữa tháng 7 và thấp hơn 15% so với cùng kỳ năm 2020.

Sản lượng điện xuống thấp

Riêng với khu vực miền Nam, trung bình ngày trong hai tuần đầu tháng 9, mức công suất đỉnh của toàn miền Nam là gần 12.200 MW, sản lượng toàn hệ thống điện miền Nam là 243 triệu kWh/ngày.

Căn cứ với số liệu thống kê thì mức tiêu thụ điện toàn miền Nam trong hai tuần đầu tháng 9 thấp hơn tới 29% so với trước khi bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội từ giữa tháng 7 và thấp hơn 23% so với cùng kỳ năm 2020.

Công suất hệ thống điện giảm mạnh so với trước giãn cách

Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia khi tiêu thụ điện xuống thấp do nhiều tỉnh thành phố thực hiện giãn cách xã hội, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các Trung tâm Điều độ miền đã và đang huy động các nguồn điện bám sát nhu cầu tiêu thụ điện của toàn quốc và từng khu vực, đồng thời đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện.

"Việc chỉ huy điều độ cần phải đảm bảo phù hợp cơ cấu nguồn điện, công suất truyền tải giữa các vùng/miền, đảm bảo mức dự phòng quay và dự phòng khởi động nhanh cần thiết,... Các mệnh lệnh điều độ huy động nguồn điện trong hệ thống luôn thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, đồng đều và không phân biệt giữa các loại hình nguồn điện", EVN cho biết.

EVN tiếp tục đề nghị chủ đầu tư các đơn vị phát điện duy trì việc phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các cấp Điều độ trong việc thực hiện nghiêm các mệnh lệnh điều độ để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, nhất là khi mức độ tiêu thụ điện giảm thấp do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Có nghĩa, trong nhiều thời điểm, các nhà máy điện sẽ bị cắt giảm công suất.

Theo EVN, các đơn vị phát điện có đấu nối và phát điện vào hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm tuân thủ nghiêm phương thức vận hành, mệnh lệnh điều độ của cấp Điều độ có quyền điều khiển và kiểm tra theo quy định tại Thông tư số 40/2014/TT-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia, Thông tư số 31/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm.

Lương Bằng