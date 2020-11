Theo PVN, giá dầu thô thế giới trung bình tháng 10/2020 giảm mạnh so với tháng 9. Giá dầu Brent trung bình trong tháng ở mức 40,5 USD/thùng. Giá dầu thô xuất bán của Petrovietnam trung bình tháng 10/2020 đạt 41,1 USD/thùng, giảm khoảng 2,58 USD/thùng so với tháng 9. Giá dầu thô bình quân 10 tháng năm 2020 là 43,9 USD/thùng, thấp hơn nhiều so với giá kế hoạch 60 USD/thùng