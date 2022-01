Hệ sinh thái đa dạng cộng hưởng với định hướng kinh doanh khác biệt là nền tảng vững chắc giúp tên tuổi tập đoàn ngày càng lan toả mạnh mẽ trên thị trường.

Lần lượt xuất hiện trên các tạp chí và hãng thông tấn quốc tế uy tín gần đây như the CEO Magazine, the Economist, Associated Press (AP), tập đoàn KDI Holdings đang khẳng định vị thế của mình sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển.

Định hướng kinh doanh khác biệt của KDI Holdings

Đề cập đến thương hiệu KDI Holdings, The Economist - tờ tạp chí kinh tế nổi tiếng thế giới của Anh, một trong những ấn phẩm được tin cậy nhất trong lĩnh vực thông tin kinh doanh - tài chính đã nhận định, tuy chỉ mới phát triển hơn một thập kỷ, khi thị trường đã xuất hiện nhiều “gã khổng lồ” nhưng KDI Holdings không coi đó là áp lực mà luôn xem là thử thách và cơ hội để học hỏi và nắm bắt, từ đó đưa ra những quyết định táo bạo mang tính định hướng thị trường.

Tập đoàn đang xây dựng hệ sinh thái đa dạng, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, nội thất cao cấp, giáo dục STEM, nông nghiệp công nghệ cao, giải trí, du thuyền,… Các mảng kinh doanh này liên kết chặt chẽ và tận dụng thế mạnh của nhau để phát triển bền vững, mang đến nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội và cộng đồng.

Trả lời phỏng vấn trong bài viết đăng tải trên Associated Press (AP), hãng thông tấn uy tín của Hoa Kỳ, CEO tập đoàn KDI Holdings, ông Đỗ Tuấn Anh chia sẻ: “Việc lựa chọn lĩnh vực kinh doanh và phát triển các dự án của tập đoàn luôn hướng tới mục tiêu đảm bảo tính bền vững, phát triển lâu dài để đem lại lợi ích và giá trị tốt đẹp cho khách hàng, đối tác, nhà đầu tư cũng như cộng đồng và xã hội. Giá trị bền vững được thể hiện rõ thông qua ý thức và hành động mạnh mẽ của chúng tôi trong việc bảo vệ môi trường và gìn giữ văn hóa. Chúng tôi cũng luôn gắn liền các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc địa phương vào hành trình của mình, điều này sẽ là một phần quan trọng trong chiến lược dài hạn của KDI Holdings.”

Ông Đỗ Tuấn Anh - Tổng Giám đốc tập đoàn KDI Holdings

Với định hướng kinh doanh khác biệt cùng quyết tâm theo đuổi 2 mục tiêu xuyên suốt: phát triển bền vững và trở thành tập đoàn được yêu thích nhất, trong thời gian qua thương hiệu KDI Holdings luôn nhận được sự đánh giá tích cực của báo chí quốc tế, liên tục xuất hiện trong nhiều bài viết, có tốc độ lan truyền mạnh mẽ.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc có mặt thường xuyên trên nhiều tờ báo uy tín thế giới góp phần khẳng định chỗ đứng của KDI Holdings trên thị trường, tạo đà để thương hiệu tiếp tục phát triển vượt bậc trong tương lai.

Mục tiêu phát triển bền vững và trở thành tập đoàn được yêu thích

Minh chứng sống động được ấn phẩm phát hành toàn cầu The Economist ấn tượng nhất khi nhắc tới KDI Holdings là quần thể phức hợp nghệ thuật - nghỉ dưỡng - giải trí Vega City Nha Trang. Đây là siêu dự án trọng điểm mà KDI Holdings dành trọn tâm huyết đầu tư, phát triển với mục tiêu góp phần nâng tầm du lịch Việt ra khu vực và thế giới, đặc biệt là ngành du lịch Khánh Hòa - Nha Trang.

Dự án trọng điểm của tập đoàn KDI Holdings - Vega City Nha Trang - quần thể bất động sản phức hợp nghệ thuật - nghỉ dưỡng - giải trí ven biển tại Nha Trang

Bên cạnh đó, dưới góc nhìn đa chiều, The Economist cũng đề cập định hướng phát triển bền vững mà KDI Holdings theo đuổi không chỉ dành cho bất động sản mà còn trong địa hạt nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tại đây, tập đoàn đang tập trung đầu tư mở rộng quy mô trang trại KD Green Farm từ 100ha lên 300ha trong năm 2022, tiếp tục xuất khẩu thương hiệu chuối sạch KDA sang Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Theo quan sát của kênh thông tin ước tính có đến 1 tỷ người đọc mỗi ngày - AP, trong các lĩnh vực khác của KDI Holdings như giáo dục STEM, nội thất cao cấp…cũng tạo được những dấu ấn nổi bật mặc dù có nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra trong gần 2 năm qua.

Cụ thể, KDI Holdings đã đưa giải pháp giáo dục STEM thông qua Không gian sáng chế tới hơn 100 trường học và hơn 46.000 học sinh trên toàn quốc.

Trong khi đó, EuroStyle - thương hiệu nội thất cao cấp cũng là địa chỉ yêu thích của giới thượng lưu. EuroStyle hiện là đại diện phân phối cho gần 40 thương hiệu nội thất cao cấp quốc tế, cung cấp sản phẩm cho các dự án khách sạn, khu dân cư cao cấp khắp cả nước.

Học sinh KDI Education đại diện Việt Nam lọt vào top 8 toàn cầu cuộc thi MakeX 2019 tại Quảng Châu, Trung Quốc

Với nỗ lực không ngừng, có thể thấy định hướng phát triển lâu dài bền vững cùng mục tiêu trở thành tập đoàn được yêu thích nhất luôn được các mảng kinh doanh này thể hiện rõ nét và nhất quán trong tất cả các chiến lược kinh doanh.

“Ở bất kỳ lĩnh vực nào, mỗi mảng kinh doanh của KDI Holdings luôn xác định con đường riêng để khai thác thị trường và tạo chỗ đứng khác biệt. Không đặt lợi nhuận lên trên tất cả hay tầm nhìn trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất, con đường mà chúng tôi quyết tâm theo đuổi chính là kiến tạo sự phát triển lâu dài và bền vững trong tất cả các mối quan hệ hợp tác với đối tác, khách hàng, nhân viên, đồng thời góp phần mang lại giá trị nhân văn, bền vững cho cộng đồng và xã hội, để trở thành tập đoàn được yêu thích nhất theo đúng tinh thần của Chủ tịch tập đoàn mong muốn”, CEO KDI Holdings, Đỗ Tuấn Anh luôn khẳng định với phóng viên báo chí quốc tế trong các cuộc phỏng vấn gần đây.

Doãn Phong