Business Insider vừa dẫn báo cáo của hãng dữ liệu bất động sản UrbanDigs cho biết, các bất động sản mang thương hiệu Trump tại Manhattan đã mất một nửa giá trị so với lúc ông mới bước vào Nhà Trắng.

Khảo sát 7 tòa nhà hạng sang mang thương hiệu Trump ở Manhattan cùng với 3 tòa nhà khác từng mang tên Trump, hãng UrbanDigs nhận thấy, ngay cả những bất động sản từng mang thương hiệu Trump cũng đã mất 17% giá trị kể từ năm 2016. Trong khi đó, giá nhà đất trung bình ở Manhattan trong cùng kỳ chỉ giảm 9%.

Cụ thể, theo báo cáo, trong năm 2016, giá trung bình mỗi foot vuông của 7 bất động sản mang tên Trump ở New York do Tập đoàn Trump Organization quản lý là 3.346 USD. Vào năm 2017, khi ông Trump đắc cử và nhậm chức Tổng thống Mỹ, con số này giảm xuống còn 1.903 USD. Đến năm 2020, mức giá này tiếp tục đi xuống còn 1.619 USD, giảm 51% so với mức giá của năm 2016.

Các bất động sản mang thương hiệu Trump tại Manhattan đã mất một nửa giá trị so với lúc ông mới bước vào Nhà Trắng. (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, tại quận Manhattan, mức giá trung bình trên mỗi foot vuông của các bất động sản năm 2016 là 1.995 USD, đến năm 2020 là 1.815 USD, tương đương giảm 9%.

Các tòa nhà của ông Trump đều ở những vị trí đắc địa. Trong đó, nổi tiếng nhất là tòa nhà thương mại và căn hộ mạ vàng Trump Tower. Tòa nhà bao gồm các văn phòng riêng của ông Trump và căn hộ áp mái ba tầng được trang trí công phu.

Ngoài ra, tại thành phố New York còn có Tổ hợp Trump International Hotel & Tower, Trump Parc và Trump Parc East, Trump Park Avenue, Trump Palace và Trump World Tower gần trụ sở Liên Hợp Quốc.

Sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, giá các tòa nhà Trump vẫn trên đà đi xuống, song thị trường vẫn rất lạc quan về tương lai của các tòa nhà mang thương hiệu Trump.

Tuy nhiên, tên tuổi của ông Trump ngày càng đi xuống trong năm 2021, đặc biệt sau vụ bạo loạn ở điện Capitol khiến 5 người thiệt mạng. Ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần.

Sau vụ bạo loạn đó, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã đồng loạt cắt đứt quan hệ làm ăn với Trump Organization, bao gồm cả thành phố New York.

Thậm chí, theo Bloomberg, các cư dân của chung cư Trump Palace còn yêu cầu gỡ bỏ tên Trump khỏi tòa nhà.

Mới đây, một khu phức hợp chung cư hạng sang gồm hai tòa tháp đôi cao 32 tầng mang tên "Trump Plaza" ở Nam Florida đã chính thức gỡ bỏ tên Trump ra khỏi tòa nhà theo yêu cầu của các cư dân.

"Thương hiệu Trump đang bị hủy hoại, do đó việc thay tên cho khu phức hợp là một lựa chọn đúng đắn", nhân viên môi giới Burt Minkoff của Công ty bất động sản Douglas Elliman nhận xét.

Thực tế, hiện ông Trump không còn là chủ sở hữu của Trump Plaza kể từ năm 1991, nhưng chủ sở hữu công trình vẫn muốn giữ tên ông để làm thương hiệu. Trước đó, ông Trump đã đi vay hàng triệu USD để mua khu phức hợp này, nhưng sau đó đã bán đi khi kinh tế suy thoái.

(Theo Business Insider / Dân Trí)