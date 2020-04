Cùng với việc bắt tạm giam nữ đại gia bất động sản Nguyễn Thị Dương và 2 "đàn em", cơ quan công an sẽ mở rộng điều tra xác định hành vi, vai trò của chồng bà Dương...

Ngày 8-4, Công an tỉnh Thái Bình cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án nữ đại gia bất động sản Nguyễn Thị Dương (SN 1980; Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương; trú đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình) cùng 2 "đàn em" là Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003) cố ý gây thương tích (đánh vỡ xương hàm, dập mũi...) đối với anh T.N.A (SN 1996, phụ xe khách tuyến Hà Nội - Thái Bình).

Khám xét nhà và nơi làm việc của bị can Nguyễn Thị Dương

Nhốt và đánh người

Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình, thông tin song song với việc khởi tố, bắt tạm giam bị can Dương, Mạnh và Quý, Cơ quan CSĐT đang tiến hành xác minh, điều tra hành vi liên quan của ông N.X.Đ (tức Đ. "Nhuệ", SN 1971, chồng bà Dương).

Vụ án xuất phát từ việc ngày 2-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận giải quyết tố giác tội phạm của anh T.N.A về việc ngày 30-3, anh bị một số đối tượng đánh gây thương tích tại trụ sở Công ty TNHH Đường Dương.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, bước đầu cơ quan điều tra xác định vào 10 giờ 40 phút ngày 30-3, anh T.N.A và anh N.Đ.D. (SN 1984) là phụ và lái xe chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội (thuộc Công ty Phúc Cường, tỉnh Thái Bình), có nhận vận chuyển một gói tài liệu của Công ty TNHH Đường Dương đi Hà Nội.

Do anh T.N.A và người nhận hàng không thống nhất được địa điểm giao hàng nên xảy ra mâu thuẫn và giao hàng muộn. Sau đó, N.X.Đ đã gọi điện đe dọa, yêu cầu anh T.N.A về Thái Bình gặp N.X.Đ.

Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 30-3, anh T.N.A và người điều hành Công ty Phúc Cường là ông P.V.Q (SN 1978) đến nhà N.X.Đ, cũng là trụ sở Công ty TNHH Đường Dương. Tại đây, N.X.Đ cùng vợ là Nguyễn Thị Dương đã tra hỏi, đe dọa anh T.N.A. Sau đó, Dương, Mạnh (tài xế của Dương) và Quý đã nhốt, đánh nạn nhân T.N.A vỡ xương hàm, dập mũi... ngay trước mặt N.X.Đ.

Căn cứ kết quả giám định thương tích 14% và các tài liệu đã thu thập được, ngày 7-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của 3 đối tượng nói trên.

Ông Dương Thế Dũng, Phó Chủ tịch HĐND phường Kỳ Bá (TP Thái Bình), cho hay lực lượng công an đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can Dương. Việc khám xét bắt đầu từ khoảng 17 giờ 30 phút, kết thúc vào 23 giờ 30 phút cùng ngày. Cơ quan công an niêm phong, thu lượng lớn tài liệu tại trụ sở Công ty Đường Dương để phục vụ công tác điều tra.

Bị can Nguyễn Thị Dương

Nhiều vụ gây lùm xùm dư luận

Theo tìm hiểu, tại tỉnh Thái Bình và một số địa phương lân cận, bà Dương được biết đến là một nữ doanh nhân thành đạt, điều hành Công ty TNHH Đường Dương. Bà Dương thường xuyên đưa lên mạng xã hội các hoạt động đi làm từ thiện của mình với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Không chỉ tại Thái Bình, mà ở những tỉnh lân cận, vợ chồng ông N.X.Đ và bà Dương được biết là những doanh nhân giàu có, đại gia bất động sản. Mới đây, tại sinh nhật bà Dương, ông N.X.Đ đã chi tiền tỉ tổ chức tiệc sinh nhật, mời hàng loạt những ngôi sao có tên tuổi trong giới showbiz Việt tham dự, biểu diễn rồi đăng lên Facebook cá nhân.

Ông N.X.Đ cũng là một nhân vật nổi tiếng, có biệt danh "võ sư Đ. Nhuệ" nhờ tham gia một số bộ phim như "Chạm mặt giang hồ", "Luật lệ giang hồ", "Tỉ phú đè đại gia"…

Ngoài kinh doanh bất động sản, vợ chồng bà Dương cũng thường xuyên tham dự các cuộc đấu giá đất, đấu thầu tài sản trên địa bàn, kinh doanh tài chính, tín dụng.

Vào năm 2019, ông N.X.Đ cũng từng gây lùm xùm dư luận khi bị một số người dân tố cáo cho vay nặng lãi, hành hung, cố ý gây thương tích, đe dọa giết người, siết nợ theo kiểu xã hội đen... tại tỉnh Thái Bình.

Cụ thể, năm 2019, chủ doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ Lâm Quyết là ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết có đơn trình báo, tố giác ông N.X.Đ chỉ đạo nhóm người xăm trổ, mang theo hung khí đến trụ sở Công ty Lâm Quyết để siết nợ, đập phá đồ đạc, đuổi công nhân ra ngoài, lấy đi tài liệu, sổ sách. Trước đó, năm 2014, ông N.X.Đ cũng bị bà Đinh Thị L. tố cáo nhận đòi nợ thuê, vô cớ đánh con trai bà bị thương tích 15% ngay tại phòng tiếp dân, trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích nhưng sau đó lại quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Bá, cho hay vợ chồng bà Dương về sinh sống trên địa bàn cách đây hơn chục năm. "Từ đó đến nay, chúng tôi chưa thấy vợ chồng bà Dương có điều tiếng ở nơi cư trú. Họ chấp hành tốt các quy định của địa phương. Thậm chí, họ rất tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện như tặng gạo cho hộ nghèo, tổ chức rằm trung thu cho con em trên địa bàn tổ dân phố…" - ông Long nói.

Theo ông Vũ Tuấn Long, chiều 7-4, khi công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của bà Nguyễn Thị Dương, chính quyền địa phương mới nắm được vụ việc cố ý gây thương tích.

(Theo NLĐ)