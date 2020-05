Ông Huy Nhật kêu gọi 4 công ty "rót" 25 triệu USD vào một dự án nghỉ dưỡng rộng 162ha tại Huế. Sau đó, nhà đầu tư phát hiện đây chỉ là dự án “ma” và Huy Nhật đã biến mất.

Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group (16 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM).

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an, đơn vị này đã nhận được đơn tố giác của các Công ty MF Holdings Inc (MF), Gifed Wisdom Limited (Gifed), Fenghe Harvest Ltd (Fenghe), Harvest Investment Advisory Co.,Ltd (Harvest).

Ông Huy Nhật bị tố chiếm đoạt 25 triệu USD của các doanh nghiệp.

4 công ty nói trên đã cùng tố giác ông Huy Nhật – Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group chiếm đoạt 25 triệu USD thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng diện tích 162ha tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Công ty Huy Vietnam (Hong Kong) Limited tố giác ông Huy Nhật, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế và một số cá nhân khác liên quan có hành vi chiếm đoạt 1.269 tỷ đồng thông qua hoạt động kinh doanh của 2 công ty này.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung các đơn tố giác nêu trên. Chính vì vậy, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group.

Vậy, ông Huy Nhật bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như thế nào?

Theo Công ty Luật Hợp danh YKVN, đơn vị đại diện cho 4 công ty nước ngoài nói trên, vào năm 2018, ông Huy Nhật giới thiệu tới 4 nhà đầu tư nước ngoài về dự án phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tên là Horizon Langco tại thị trấn Lăng Cô với quy mô sử dụng đất là 162ha và kêu gọi các nhà đầu tư cùng bỏ vốn đầu tư vào dự án.

Theo thông tin từ ông Huy Nhật, dự án này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Horizon Property Group (công ty do Huy Nhật làm chủ, đăng ký hoạt động tại Việt Nam, số đăng ký doanh nghiệp 0314931578).

“Để thuyết phục nhà đầu tư, Huy Nhật cử ông Nguyễn Lương Hoàng – Giám đốc Công ty Horizon Việt Nam nhiều lần tổ chức các buổi giới thiệu dự án ở nước ngoài, thuyết minh các chỉ số lợi nhuận của một bất động sản nghỉ dưỡng, cung cấp các báo cáo chi tiết về dự án, sản phẩm, doanh số bán ra... Sau này, qua xác minh, các nhà đầu tư được biết những báo cáo này đều là giả mạo”, đại diện các nhà đầu tư nêu rõ.

Theo đó, Huy Nhật đã vạch ra lộ trình hợp tác đầu tư như sau:

4 nhà đầu tư cùng với Công ty Huy Fong Capital (HK) Limited (công ty của Huy Nhật có trụ sở tại Hồng Kông) sẽ đầu tư vốn vào một công ty sẵn có của Huy Nhật tại Singapore là Công ty Horizon Vietnam Property Pte. (Horizon Singapore). Nhà đầu tư sẽ trở thành cổ đông của Horizon Singapore.

Horizon Singapore ký hợp đồng cho Horizon Vietnam vay tiền để triển khai dự án Horizon Langco. Theo Công ty Luật Hợp danh YKVN, việc này nhằm làm cho nhà đầu tư tin tưởng và khỏi nghi ngờ khi mà cả 2 công ty Horizon đều của Huy Nhật.

Huy Nhật cam kết mục đích khoản vay này chỉ sử dụng để đầu tư cho dự án Horizon Langco. Song song đó, khoản vay được Huy Nhật hứa hẹn sẽ chuyển thành vốn góp của Horizon Singapore trong Horizon Vietnam bằng việc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng vốn điều lệ cho Horizon Singapore, các nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận và sở hữu dự án Horizon Langco hợp pháp.

Thực hiện lộ trình trên, các thỏa thuận đã lần lượt được ký như:

Hợp đồng vay: Horizon Singapore cho Horizon Vietnam vay 25 triệu USD.

Thỏa thuận cổ đông ký giữa nội bộ các nhà đầu tư và Công ty Huy Fong Capital (HK) Limited của Huy Nhật, ghi nhận tỷ lệ vốn góp của từng người vào Công ty Horizon Singapore để đầu tư vào đất đai, tài sản tại Lăng Cô, Huế.

Thỏa thuận cho vay của cổ đông giữa 4 nhà đầu tư và Công ty Huy Fong với Horizon Singapore cụ thể hóa số tiền từng nhà đầu tư cho Horizon Singapore.

Theo đó: MF cho vay 10 triệu USD, Gifted cho vay 10 triệu USD, Harvest cho vay 2 triệu USD, FengHe cho vay 3 triệu USD. Tổng số tiền 4 nhà đầu tư cho Horizon Singapore vay là 25 triệu USD. Mục đích của khoản vay là để thực hiện dự án Horizon Langco.

Thực hiện các thỏa thuận trên, 4 nhà đầu tư đã chuyển đủ 25 triệu USD cho Horizon Singapore. Sau đó, Horizon Singapore đã chuyển 25 triệu USD vào tài khoản của Horizon Vietnam mở tại Việt Nam.

Hệ thống nhà hàng Món Huế sụp đổ vào cuối năm 2019.

Khoảng giữa tháng 10/2019, báo chí Việt Nam đưa tin hệ thống nhà hàng Món Huế của Huy Nhật vỡ nợ, nhóm 4 nhà đầu tư nước ngoài liên hệ Huy Nhật nhưng không được.

Qua kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của Horizon Vietnam mở tại Ngân hàng Vietcombank, các nhà đầu tư phát hiện toàn bộ tiền đã bị rút sạch, còn chưa tới 300 triệu đồng. Tiếp tục kiểm tra tình trạng doanh nghiệp của Horizon Singapore thì phát hiện trên giấy phép vẫn chưa cập nhật tên của 4 nhà đầu tư như Huy Nhật cam kết.

Theo Công ty Luật Hợp danh YKVN, trong chưa đầy 300 ngày, ông Huy Nhật thông qua công ty tại Singapore đã nhận 25 triệu USD, chuyển cho công ty cũng của Huy Nhật ở Việt Nam và rút ra toàn bộ số tiền gần 600 tỷ đồng.

Trong khi dự án ở Huế không tồn tại, kết quả xác minh cho thấy không có khu đất nào của Huy Nhật tại Huế như mô tả trong hồ sơ giới thiệu về dự án.

Các nhà đầu tư đã có đơn tố cáo Huy Nhật đến Bộ Công an về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi xác minh, Bộ Công an đã có quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thông báo đến nhà đầu tư biết.

Cũng theo Công ty Luật Hợp danh YKVN, Chính phủ và các cơ quan hành pháp của các nước có liên quan như Việt Nam, Singapore, Hồng Kông và Trung Quốc cũng đã có các hành động hỗ trợ các nhà đầu tư truy tìm Huy Nhật và các tài sản của ông ta.

