Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 1/12, giá vàng 9999 giảm 250 nghìn đồng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Lúc 8h35' ngày 1/12, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra Doji Hà Nội 59,75 triệu đồng/lượng 60,45 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 59,80 triệu đồng/lượng 60,50 triệu đồng/lượng SJC Hà Nội 59,75 triệu đồng/lượng 60,47 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 59,75 triệu đồng/lượng 60,45 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h35' ngày 1/12

Kết thúc phiên giao dịch 30/11, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

Doji Hà Nội: 59,85 triệu đồng/lượng - 60,65 triệu đồng/lượng

SJC Hà Nội: 60,00 triệu đồng/lượng - 60,72 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 60,00 triệu đồng/lượng - 60,70 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 60,00 triệu đồng/lượng - 60,73 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h35' sáng 1/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.776,7 USD/ounce, giảm 20,3 USD/ounce so với đêm qua. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.775,7 USD/ounce, giảm 22,3 USD/ounce so với đêm qua.

Biến động giá vàng quốc tế.

Đêm 30/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.797 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.798 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 30/11 thấp hơn khoảng 5,2% (98 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 9,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 30/11.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng giảm khó lường theo diễn biến thông tin cập nhập về biến chủng virus Omicron.

Giới đầu tư lại bất an vì những thông tin mới về biến chủng Omicron và những biến động tiêu cực trên thị trường tài chính thế giới.

CEO Moderna cho rằng Omicron làm giảm hiệu quả của vaccine. Theo đó, thế giới sẽ mất nhiều tháng để phát triển và xuất xưởng loại vaccine đặc hiệu với biến chủng Omicron. Dù vậy, cũng cần thêm thời gian để xác định chính xác tác động của biến thể Omicron với hiệu quả của vaccine.

Đồng USD quay đầu giảm mạnh và chứng khoán thế giới đồng loạt lao dốc là yếu tố kéo giá vàng đi lên.

Biến thể Covid-19 mới lần đầu được phát hiện ở Nam Phi và đã xuất hiện ở hơn một chục quốc gia, khiến nhiều nước tái ban hành các biện pháp hạn chế đi lại. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại Omicron là biến thể đáng quan ngại, cùng cấp với biến thể Delta.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell tin rằng biến thể Omicron gây ra mối đe dọa với nhiệm vụ của Fed trong việc ổn định giá cả, gia tăng việc làm tối đa.

Dự báo giá vàng

Vàng chịu chịu sức ép từ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy nhanh kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát.

Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý được hỗ trợ bởi những biến khó lường của chủng virus mới.

Chủ tịch Fed Jerome Powell vừa cho biết, biến chủng Omicron đặt ra áp lực đối với nền kinh tế Mỹ và làm phức tạp thêm bức tranh lạm phát.

V. Minh