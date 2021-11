Giá vàng giảm trong bối cảnh chỉ số đồng USD lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2020 gây áp lực lên giá vàng.

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch 12/11, giá vàng miếng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji ở mức 60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 60,6 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và TP.HCM.

Giá vàng tại SJC niêm yết ở mức 60,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 60,77 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 60,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 60,75 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay

Giá vàng quốc tế

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 12 USD lên 1.861,9 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn Comex New York giảm gần 6 USD xuống 1.858 USD/ounce.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước vào khoảng gần 8,9 triệu đồng/lượng.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 10/2021 đã tăng 6,2% so với tháng 10/2020 - mức tăng theo năm mạnh nhất kể từ tháng 11/1990. Còn so với tháng 9/2021, CPI đã tăng 0,9% - gấp đôi so với mức ghi nhận của tháng trước đó và cao hơn dự báo của các nhà kinh tế.

Theo giới quan sát, dữ liệu lạm phát gần đây khiến thị trường lo ngại Fed sẽ hành động nhanh hơn và mạnh mẽ hơn để kiềm chế lạm phát.

Với dữ liệu tâm lý người tiêu dùng dự kiến được công bố vào ngày mai và một loạt các nhà bán lẻ sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý III trong tuần tới, trọng tâm sẽ chuyển sang chi tiêu của người tiêu dùng khi mùa mua sắm nghỉ lễ đến gần.

Theo số liệu mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố, tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý III/2021 là 2%, giảm sâu so với mức 6,7% và 6,3% của hai quý trước đó. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 65% người Mỹ trưởng thành đang tin rằng nền kinh tế rất yếu.

Goldman Sachs mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay, trong khi Bank of America cho rằng sự sụp đổ chênh lệch lãi suất trái phiếu quốc gia báo hiệu lạm phát đình trệ hoặc suy thoái đang đến.

Dự báo giá vàng

Giới chuyên gia nhận định rằn giá cả tại Mỹ đang chịu nhiều áp lực từ nhu cầu cao của người tiêu dùng, kết hợp với tình trạng thiếu công nhân và những khó khăn trong chuỗi cung ứng trên toàn thế giới, như tình trạng thiếu chất bán dẫn đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất ô tô cungfnhieeuf sản phẩm điện tử khác. Các chuyên gia cho biết, cho đến khi các chuỗi cung ứng hồi phục thì áp lực tăng giá vẫn tiếp tục và điều này sẽ hỗ trợ giá vàng.

Han Tan, người phụ trách mảng phân tích thị trường thuộc Exinity cho biết: "Vàng giao ngay vẫn tăng giá sau khi dữ liệu CPI mới nhất của Mỹ giáng một 'cú đấm' mạnh vào 'nhóm tạm thời' (tài sản rủi ro cao)".

Các nhà đầu tư bắt đầu có niềm tin rằng mốc 1.900 USD của giá vàng sẽ đạt được trong tầm tay, sau đó sẽ là những mốc cao hơn nữa.

Bảo Anh