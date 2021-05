Giá vàng hôm nay 13/5 trên thị trường quốc tế biến động mạnh trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi những tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về tương lai chính sách tiền tệ của nước Mỹ.

Giá vàng trong nước

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 12/5 đa số các cửa hàng vàng tại Hà Nội giảm nhẹ giá vàng 9999 ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Kết thúc phiên giao dịch 12/5, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC khu vực Hà Nội ở mức: 55,72 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,12 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 55,78 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,15 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Sài Gòn, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 55,72 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,12 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,78 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,16 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng thế giới

Đêm 12/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.830 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.828 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 12/5 cao hơn khoảng 20,3% (309 USD/ounce) so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 4,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 12/5.

Giá vàng trên thị trường quốc tế biến động mạnh trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi những tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về tương lai chính sách tiền tệ của nước Mỹ.

Vàng tăng vọt vào đầu phiên trên thị trường Mỹ sau đó quay đầu giảm nhanh. Mỹ công bố số liệu lạm phát cao hơn so với kỳ vọng. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 tại Mỹ tăng 0,8% so với tháng 3 và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đây đều là những con số cao nhất tại Mỹ kể từ 2008.

Trước đó, các dự báo cho rằng CPI tháng 4 chỉ tăng 0,2% so với tháng 3 và tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Giá vàng hôm nay: biến động mạnh.

Vàng biến động hỗn loạn sau số liệu lạm phát. Giá vàng ban đầu tăng mạnh theo chỉ số lạm phát cao của Mỹ. Tuy nhiên, nỗi lo về khả năng Fed sẽ thay đổi chính sách tiền tệ, nâng lãi suất lại khiến vàng quay đầu giảm mạnh.

Vàng tăng do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Căng thẳng giữa Israel và Palestine leo thang trong khi chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden dương như chưa chưa sẵn sàng tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại khu vực.

Mặt hàng kim loại quý được hỗ trợ bởi sự điều chỉnh trên diện rộng của chứng khoán toàn cầu. Giá cả hàng hóa tăng mạnh có thể tác động tiêu cực tới triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Vàng tăng giá còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng mạnh trước những tín hiệu kinh tế phục hồi nhanh chóng cũng như dự báo lạc quan về nhu cầu năng lượng được hỗ trợ bởi các chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19.

Ở chiều ngược lại, vàng chịu áp lực giảm sau khi UN nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới lên 5%, dựa vào 2 trụ cột là Mỹ và Trung Quốc với mức tăng trưởng dự kiến là 6,2% và 8,2%. EU dự báo tăng trưởng GDP của khu vực là 4,3% trong năm 2021, tăng so với mức dự báo 3,8% trước đó.

Dự báo giá vàng

Mặc dù biến động không xu hướng trong ngắn hạn nhưng vàng vẫn được dự báo tăng trong dài hạn.

Nhiều chuyên gia trên Kitco cho rằng, những biến động khó lường trên thị trường tài chính trong thời gian tới có thể kích hoạt một động thái trú ẩn an toàn lớn. Vàng được dự báo có thể lên tới 1.900 USD/ounce.

Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng trong vài tháng tới. Và khi lạm phát tăng lên, đây sẽ là điều rất tốt cho vàng.

Sự hồi phục nhẹ của đồng USD và khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tiến lên mức cao của hơn một tuần, qua đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

V. Minh