Giá vàng hôm nay 14/4 trên thị trường quốc tế tăng khá mạnh do đồng USD giảm nhanh và giới đầu tư lo ngại lạm phát tại Mỹ sẽ leo thang trong thời gian tới.

Giá vàng thế giới

Đêm 13/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.742 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.743 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 13/4 cao hơn khoảng 14,5% (221 USD/ounce) so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 49,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 5,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 13/4.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ trong tháng 3 tăng 0,6% so với tháng 2 và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, chỉ số giá nhà sản xuất PPI cũng tăng cao hơn dự báo. Cả 2 chỉ số này cho thấy lạm phát Mỹ đang tăng cao hơn so với kỳ vọng.

Trong khi đó, thâm hụt ngân sách của Mỹ cao nhất từ trước tới nay. Trong 6 tháng đầu tài khóa 2021 (tới cuối tháng 3) của Mỹ đạt 1.700 tỷ USD, tăng 130% so với mức thâm hụt 743 tỷ USD của cùng kỳ tài khóa trước. Trong tháng 3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD nhằm hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu cũng tăng mạnh.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng bị kìm hãm lại do đồng Bitcoin tăng giá mạnh và lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 62.000 USD, tăng hơn 110% so với thời điểm đầu năm nay.

Dự báo giá vàng

Trong thời gian gần đây, mặt hàng kim loại quý chịu sức ép lớn khi các quỹ ETF bán vàng. Tuy nhiên, sức cầu đối với vàng đang tăng trở lại nhờ hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương các nước.

Nga, Hungary và Ba Lan… đẩy mạnh mua vàng trong nhiều tháng qua.

Một số dự báo cho rằng, hiện vàng vẫn có vẻ dễ đối mặt với một nhịp giảm xuống dưới 1.700 USD/ouce nếu lợi suất trái phiếu kho bạc còn tiếp tục tăng. Nhưng về dài hạn, triển vọng đối với mặt hàng này vẫn tươi sáng.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 13/4 đa số các cửa hàng vàng tại Hà Nội giữ giá vàng 9999 không thay đổi nhiều ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Kết thúc phiên giao dịch 13/4, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC khu vực Hà Nội ở mức: 54,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,20 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 54,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,22 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Sài Gòn, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 54,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,20 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 54,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,23 triệu đồng/lượng (bán ra).

V. Minh