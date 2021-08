Giá vàng hôm nay 18/8 trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng giá sau khi Mỹ công bố doanh số bán lẻ yếu hơn so với kỳ vọng.

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch 17/8, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

Tại Hà Nội

Doji Hà Nội: 56,15 triệu đồng/lượng - 57,70 triệu đồng/lượng

SJC Hà Nội: 56,65 triệu đồng/lượng - 57,37 triệu đồng/lượng

Tại TP.HCM

Doji TP.HCM: 56,15 triệu đồng/lượng - 57,70 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 56,65 triệu đồng/lượng - 57,38 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Đêm 17/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.791 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.792 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 17/8 thấp hơn khoảng 5,5% (104 USD/ounce) so với cuối năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 6,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 17/8.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng giá sau khi Mỹ công bố doanh số bán lẻ yếu hơn so với kỳ vọng và những bất ổn địa chính trị trên thế giới cũng như đại dịch Covid-19 vẫn khó lường.

Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 7 giảm 1,1% so với tháng 6 và giảm mạnh hơn so với mức dự báo giảm 0,3%. Nhiều người cho rằng, doanh số bán lẻ giảm là do sự bùng phát virus Covid chủng mới.

Giá vàng hôm nay: tăng tiếp.

Đa số các thị trường chứng khoán trên thế giới giảm giá. Đây cũng là yếu tố tích cực đối với vàng.

Tình hình bất ổn sân bay Kabul của Afghanistan sau khi Taliban chiếm được thủ đô Kabul cũng được cho là yếu tố tác động hỗ trợ đối với vàng.

Sự bùng phát của chủng virus Delta bắt đầu ảnh hưởng tới nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Mỹ cũng chứng kiến số lượng ca nhiễm tăng mạnh. Các nhà đầu tư còn nhớ ảnh hưởng của các lệnh phong tỏa lên các nền kinh tế một năm trước đây.

Diễn biến giá vàng thế giới.

Dự báo giá vàng

Nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu mất đà hồi phục khi mà người tiêu dùng nước này giảm mạnh mua bán trong tháng 7. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ đáng thất vọng có ảnh hưởng không lớn tới vàng khi mà mặt hàng này đang thử lại ngưỡng cản quan trọng 1.800 USD/ounce.

Vàng gần đây được hỗ trợ khá mạnh sau khi Mỹ công bố lạm phát không còn tăng mạnh. Nhiều nhà đầu tư cho rằng lạm phát Mỹ tăng mạnh có thể chỉ là nhất thời như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã từng cảnh báo. Điều này có thể sẽ khiến Fed tiếp tục trì hoãn thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó sức hấp dẫn của vàng đã gia tăng trở lại.

V. Minh