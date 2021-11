Giá vàng hôm nay 26/11 trên thị trường quốc tế đứng ở mức thấp sau nhiều phiên giảm mạnh. Tín hiệu về xu hướng giảm khiến nhiều người mua vàng lo lắng.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 26/11, giá vàng 9999 tăng 100 nghìn đồng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Lúc 8h35' ngày 26/11, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra Doji Hà Nội 59,35 triệu đồng/lượng 60,15 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 59,50 triệu đồng/lượng 60,20 triệu đồng/lượng SJC Hà Nội 59,55 triệu đồng/lượng 60,27 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 59,55 triệu đồng/lượng 60,25 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h35' ngày 26/11

Kết thúc phiên giao dịch 25/11, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

Doji Hà Nội: 59,35 triệu đồng/lượng - 60,15 triệu đồng/lượng

SJC Hà Nội: 59,45 triệu đồng/lượng – 60,17 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 59,45 triệu đồng/lượng - 60,15 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 59,45 triệu đồng/lượng - 60,18 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h35' sáng 26/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.792,2 USD/ounce, tăng 1,2 USD/ounce so với đêm qua. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.795,3 USD/ounce, tăng 2,3 USD/ounce so với đêm qua.

Biến động giá vàng quốc tế.

Đêm 25/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.791 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.793 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 25/11 thấp hơn khoảng 5,5% (104 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 9,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 25/11.

Giá vàng hôm nay 26/11: Vàng chịu áp lực giảm.

Vàng hồi phục nhẹ sau cú sụt giảm trong vài phiên gần đây. Tuy nhiên, mức phục hồi khá khiêm tốn và mặt hàng kim loại quý vẫn chịu áp lực từ một đồng USD mạnh lên.

Theo giới quan sát, tình hình Covid-19 xấu đi ở châu Âu có thể khiến nhà đầu tư lựa chọn USD là nơi trú ẩn chứ không phải vàng. Việc giá vàng thủng ngưỡng 1800 USD/ounce càng khiến cho nhà đầu tư ưu tiên đặt lệnh bán.

Dự báo giá vàng

Thị trường vàng không có nhiều biến động do thị trường Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn. Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý vẫn sẽ gặp khó khăn khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ.

Theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, vàng có thể giảm mạnh và có thể về tới ngưỡng 1.700 USD/ounce. Các ngưỡng hỗ trợ mạnh là 1.769 USD/ounce và 1.750 USD/ounce.

Trên Kitco, Commerzbank cho rằng, yếu tố ảnh hưởng mạnh tới giá vàng chính là một đồng USD mạnh. Theo đó, đây là lần đầu tiên kể từ giữa năm ngoái tỷ giá EUR/USD xuống dưới ngưỡng 1,12 lần.

