Ngân hàng Quân đội (MB) vừa được Tạp chí The Asian Banker vinh danh là Ngân hàng có “Sản phẩm cho vay số tốt nhất” (Best Digital Loan Product) và “Sản phẩm cho vay tự động tốt nhất” (Best Automobile Loan Product) năm 2020.