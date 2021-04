Vietconduit là doanh nghiệp sản xuất và cung cấp ống thép luồn dây điện BS 4568 đạt chuẩn chất lượng BS 4568: 1970 (Anh), tự tin cạnh tranh với hàng nhập khẩu.

Ống thép luồn dây điện Vietconduit đạt chuẩn BS 4568

Theo đại diện Vietconduit, tại thị trường Việt Nam, có nhiều công ty cung cấp vật tư cơ điện nhập khẩu không đạt chuẩn, làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của công trình dự án. Nghiêm trọng hơn, khi đưa các công trình dự án có nguồn cung vật tư cơ điện không đảm bảo vào vận hành sử dụng. Dẫn đến nhiều mối đe dọa tiềm tàng, những rủi ro về an toàn điện, cháy nổ, dẫn đến rủi ro thiệt hại về tính mạng con người và tài sản là điều không thể tránh khỏi. Do đó, việc lựa chọn công ty cung cấp vật tư cơ điện, đặc biệt là ống thép luồn dây điện đạt chuẩn, uy tín, chất lượng và an toàn là một điều hết sức quan trọng.

Tiêu chuẩn BS (British Standards) là tiêu chuẩn thép không gỉ, phổ biến trong lĩnh vực thi công hệ thống cơ điện M&E. Đây là bộ tiêu chuẩn của Anh do Viện tiêu chuẩn Anh (British Standards Institution - BSI) sáng lập.

Hiện Vietconduit có 2 loại ống thép luồn dây điện đạt tiêu chuẩn BS 4568:

Ống thép luồn dây điện BS 4568:1970 Class 3

Ống thép luồn dây điện BS 4568 Class 3 được làm bằng vật liệu thép mạ kẽm Class 3 (Pre - Galvanized Steel - Class 3). Ống BS 4568 Class 3 là loại ống dày, ren răng được. Phụ kiện được liên kết chặt chẽ với nhau thông qua các khớp ren. Ống luồn dây điện BS 4568 Class 3 được ren răng sẵn hai đầu theo tiêu chuẩn ren Metric.

Đối với khu vực ngoài trời, thì phải sử dụng loại ống được mạ kẽm nhúng nóng bên ngoài (Hot -Dip galvanized steel).

Ống thép luồn dây điện BS 4568:1970 Class 4

Ống BS 4568 Class 4 được sản xuất từ thép mạ kẽm nhúng nóng tương đương với ống thép luồn dây điện RSC. Đây cũng là loại ống dày, ren răng được. Ống luồn dây điện BS 4568 Class 4 và phụ kiện được liên kết với nhau thông qua các khớp ren (dùng chung phụ kiện với ống BS 4568 Class 3).

Do ống BS 4568 Class 4 có lớp mạ kẽm nhúng nóng bên trong và bên ngoài, để hỗ trợ tốt cho khả năng bảo vệ hệ thống điện, nên thường được dùng trong môi trường chuyên biệt, có độ ăn mòn cao, các công trình công nghiệp nặng như nhà máy lọc dầu, nhà máy nhiệt điện, các tuyến Metro, ...

Vietconduit là đơn vị cung cấp vật tư cơ điện có giá thành bình ổn. Do được sản xuất và cung cấp cùng một nhà máy, nên sản phẩm mà Vietconduit cung cấp luôn đảm bảo tính đồng bộ và mang lại tính thẩm mỹ cao khi sử dụng.

Khẳng định thương hiệu Việt

Nhiều năm qua, với tinh thần “quyết tâm làm được” đã giúp Vietconduit từng bước sáng tạo, học hỏi trong quá trình sản xuất công nghiệp. Vì vậy, Vietconduit luôn tìm kiếm sự đồng hành cùng các nhà thầu cơ điện M&E tại thị trường Việt Nam.

Đội ngũ nhân viên Vietconduit, là những người có đủ trình độ kiến thức chuyên môn, am hiểu về các sản phẩm vật tư cơ điện, nên luôn đảm bảo hỗ trợ và tư vấn một cách tốt nhất, để khách hàng có thể tìm được đúng sản phẩm phù hợp với công trình.

Ngoài ra, do được đào tạo, học tập từ các nền tảng tiên tiến từ quốc tế, Vietconduit luôn mang lại thái độ và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Ban Giám đốc công ty Vietconduit áp dụng triết lý: “Thành công của quý khách hàng chính là động lực giúp Công ty chúng tôi ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn.”

Điểm khác biệt rõ rệt giúp khách hàng luôn nhớ đến Vietconduit giữa những công ty cạnh tranh khác trên thị trường là chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế và dịch vụ tư vấn tốt. Điển hình như, khách hàng sẽ được tư vấn hỗ trợ chuyên sâu bởi các nhân viên có kiến thức chuyên môn, để giúp khách hàng đưa ra lựa chọn loại sản phẩm vật tư cơ điện nào cho phù hợp với công trình và giúp tiết kiệm chi phí.

Vietconduit nhận được sự tin tưởng của nhiều kỹ sư thiết kế cơ điện, trong việc lựa chọn nhà cung cấp vật tư cơ điện nhằm phục vụ tốt cho các công trình lớn tại Việt Nam.

Sản phẩm Vietconduit cũng được nhiều nhà thầu quốc tế trong và ngoài nước lựa chọn sử dụng và lắp đặt cho toàn bộ công trình, thay thế hoàn toàn hàng nhập khẩu, góp phần nâng cao vị thế và khẳng định thương hiệu Việt từng bước xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Công ty CP Ống thép luồn dây điện Việt Nam (Vietconduit - VNC) Địa chỉ: Số 5, Đường số 8, KDC Cityland, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP HCM. Website: https://vietconduit.com Điện thoại: (028) 37 115 015 Di động: 0937 867 126 - 0915 574 448 Email: kinhdoanh@ongthepluondaydien.com

Lệ Thanh