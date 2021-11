Sức hấp dẫn của thị trường BĐS Bắc Trung Bộ đang không ngừng gia tăng và sẵn sàng cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Đây là nhận định chung của các chuyên gia, nhà đầu tư, các sàn giao dịch BĐS trong khu vực.

Thị trường hút nhà đầu tư

Ngay khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng ở các địa phương, anh Nguyễn Quyết - một nhà đầu tư BĐS ở Hà Nội đã quay lại Nghệ An để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Anh chia sẻ: “Từ Hà Nội vào Nghệ An thuận tiện, chỉ di chuyển khoảng hơn 5 giờ lái xe. Thị trường này đang có những dự án mới khá độc đáo của cả chủ đầu tư lâu năm và chủ đầu tư mới, lại thuộc nhóm “mới nổi” nên không có tình trạng bão hòa. Đây là lý do tôi chọn Nghệ An để khảo sát”.

Loại hình nhà đầu tư này nhắm tới là BĐS nghỉ dưỡng thuộc phân khúc cao cấp. Anh Quyết nhận định, dòng sản phẩm nghỉ dưỡng có thể đem lại lợi ích lâu dài cho dòng vốn vì du lịch là nhu cầu thiết yếu của du khách trong nước và thế giới. Cùng với đó, Nghệ An thỏa mãn những tiêu chí này khi có bờ biển đẹp, rừng, nhiều đồi núi, giàu di sản văn hóa. Anh Quyết khẳng định: “Nếu dự án nằm ở vị trí đắc địa như: vịnh biển Bãi Lữ, Cửa Lò…, lại có mô hình khai thác tốt thì tôi sẽ cân nhắc xuống tiền”.

Anh Đình Lê - một nhà đầu tư từ TP.HCM bắt đầu chuyển tầm nhìn đến khu vực Bắc Trung Bộ. Thị trường anh nhắm tới là Thanh Hóa và Nghệ An, với loại hình sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng và shophouse tại đại đô thị. Anh đánh giá: “Đây là 2 địa phương có các chủ đầu tư lớn phát triển dự án, đặc biệt rầm rộ khoảng 1 năm gần đây. Sự xuất hiện của các chủ đầu tư này sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng. Nhờ đó, nhà đầu tư đến sớm có thể hưởng lợi dễ dàng hơn, trong bối cảnh giá đất hiện chưa “sốt” giá”.

Các dự án cao cấp tại Bắc Trung Bộ đang được tìm kiếm (Phối cảnh dự án Meysenses Lucia Bay Bai Lu)

Sự đổ bộ của các nhà đầu tư cho thấy sức hấp dẫn của thị trường Bắc Trung Bộ đang tăng mạnh. Ông Nguyễn Hữu Quyền - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh Địa Ốc Miền Trung cho biết, việc các nhà đầu tư khó tiếp cận sản phẩm trong bối cảnh dịch bệnh đã tạo ra một “cơn khát”, làn sóng đầu tư ở tỉnh nhanh chóng “nóng” lên. BĐS Bắc Trung Bộ đang thu hút các nhà đầu tư ở những thành phố lớn như: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và những khu vực khác. Nhóm đầu tư đang ưa chuộng những sản phẩm BĐS cao cấp, đầy đủ tiện ích, đáp ứng nhu cầu ở khi dịch được kiểm soát hoàn toàn.

Vị này khẳng định thêm, riêng BĐS nghỉ dưỡng đang là loại hình hấp dẫn nhà đầu tư, nhưng khá khan hiếm tại đây. Số lượng ít tạo nên sự độc tôn đặc trưng cho dòng sản phẩm này tại Bắc Trung Bộ, nhu cầu sở hữu những không gian nghỉ dưỡng cũng trở nên “cấp bách” hơn. Những không gian ven biển, ven đô với mật độ cây xanh lớn, các nguồn suối nóng thiên nhiên, khí mát mẻ đang tạo ra một sức hút lớn.

Các “ông lớn” đón đà tăng trưởng

Từ góc độ chủ đầu tư, đại diện tập đoàn Tân Á Đại Thành nhận định, Bắc Trung Bộ đang sẵn sàng cho “những bước nhảy vọt” về thu hút đầu tư để trở thành một trong các khu vực hấp dẫn dòng vốn hàng đầu cả nước. Hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, chính sách thu hút đầu tư cởi mở, tiềm năng tự nhiên giàu có… là những động lực để khu vực này trở thành cực tăng trưởng mới.

Trên thực tế, Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh đang sôi động với sự xuất hiện của các “ông lớn” BĐS. Hàng loạt dự án mới ra mắt, tạo nên giỏ hàng phong phú, thỏa mãn khẩu vị đa dạng của giới đầu tư. Theo báo cáo của Hội Môi giới BĐS Việt Nam, trong quý III năm nay, tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có 18 được dự án bán ra gồm: 8 dự án mới và 10 dự án cũ; cung cấp khoảng 2.235 sản phẩm với nhiều loại hình nổi bật như: liền kề, nghỉ dưỡng và đất nền công nghiệp.

BĐS Bắc Trung Bộ sẵn sàng bức tốc (Phối cảnh dự án Meysenses Lucia Bay Bai Lu)

Trong vòng 1 năm qua, tỉnh Nghệ An đã ký biên bản chấp thuận đầu tư cho 11 dự án BĐS lớn với quy mô hơn 10.000ha, tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD. Trong số các dự án đang triển khai, nổi bật là Meysenses Lucia Bay Bai Lu - quần thể nghỉ dưỡng bốn mùa chuẩn quốc tế, tọa lạc tại trung tâm vịnh biển Bãi Lữ, quy mô lớn do Tân Á Đại Thành phát triển.

Đại diện Tân Á Đại Thành cho biết, đây là dự án nghỉ dưỡng cao cấp đầu tiên trong khu vực sở hữu tổ hợp khách sạn 5 sao và trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế quy mô 1.000 người mang thương hiệu Mgallery; khu biệt thự biển đạt tiêu chuẩn MGallery Residences, được quản lý vận hành bởi Accor (Pháp). Dự án sẽ cung cấp hệ tiện ích đa dạng, thỏa mãn nhu cầu trải nghiệm và tận hưởng của đa thế hệ như: trung tâm chăm sóc sức khỏe, nhà hàng, tắm khoáng, clubhouse...

Tại Thanh Hóa cũng đón nhận các dự án từ những tên tuổi lớn, tạo nên vận hội mới cho thị trường BĐS nơi đây.

Trước đó, trong sự kiện Báo cáo thị trường BĐS quý III/2021 của Hội môi giới BĐS Việt Nam, ông Trần Hữu Giáp - đại diện tổ công tác nghiên cứu thị trường khu vực Bắc Trung Bộ của VARS cũng đưa ra dự báo, trong điều kiện dịch Covid-19 được kiểm soát, thị trường BĐS Bắc Trung Bộ có thể tăng mạnh, thu hút các nhà đầu tư nhờ sự xuất hiện của các chủ đầu tư lớn.

Quốc Tuấn