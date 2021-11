Thị trường BĐS đang ấm trở lại và có xu hướng tăng trưởng cuối năm. Nhiều nhà đầu tư quan tâm phân khúc nhà đất thổ cư tại những địa phương giàu tiềm năng như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang…

Sức hấp dẫn của thị trường BĐS Hải Dương

Bước sang quý IV, niềm tin của giới đầu tư dành cho BĐS tăng mạnh trở lại. Số liệu từ batdongsan.com.vn cho thấy, trong tháng 10 lượng tin đăng (nguồn cung) và mức độ quan tâm (nguồn cầu) BĐS ở phân khúc đất nền tăng mạnh so với tháng 9, lần lượt là 113% và 58%.

Các thị trường gắn với phát triển khu công nghiệp, nhận được nguồn FDI lớn như: Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên… đều đón dòng vốn lớn từ nhà đầu tư.

Đơn cử như tại Hải Dương, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi giãn cách xã hội song trong quý III, tỉnh này vẫn có 4 dự án được chào bán, cung cấp ra thị trường 993 sản phẩm đất nền. Trong đó, số lượng giao dịch đạt 632 sản phẩm, tương đương tỉ lệ hấp thụ 63%. Thanh khoản thị trường ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ khi địa phương trở lại trạng thái bình thường mới với tỉ lệ tiêm phủ vắc xin nhanh. Nhà đất liền thổ vẫn là phân khúc được chú ý, nhiều dự án mới ra hàng trong quý cao điểm kinh doanh cuối năm.

Thị trường BĐS Hải Dương đang có hấp lực với các nhà đầu tư

Theo các chuyên gia, hấp lực của Hải Dương đến từ tiềm năng phát triển cũng như tốc độ đô thị hóa nhanh của địa phương. Đây là một trong những trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực Đồng bằng sông Hồng với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,8%, quy mô kinh tế đứng thứ 11 trong cả nước, tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 3.020 USD. Dân số của tỉnh năm 2020 là hơn 1,9 triệu người, đứng thứ 9/63 tỉnh, mật độ dân số gấp 4 lần bình quân cả nước.

Việc tăng trưởng kinh tế thần tốc từ nguồn vốn đầu tư lớn vào FDI kéo theo nhu cầu nhà ở cho công nhân, chuyên gia tăng cao cũng như nhu cầu tất yếu của BĐS dành cho người dân địa phương. Bên cạnh các khu vực tâm điểm như TP. Chí Linh, huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Nam Sách… thì Thanh Hà hiện đang là địa phương đón làn sóng mới.

Tháng 2/2021, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Thanh Hà (diện tích 150 ha) tại xã Thanh Hồng và xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà vào quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng tích cực giải ngân vào xây dựng hạ tầng đô thị, hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối thuận lợi giữa các địa phương để phát triển kinh tế - xã hội; đưa ra những chính sách thu hút phát triển các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới… nhằm tạo ra đột phá về môi trường đầu tư.

Thanh Hà đang trở thành tâm điểm đầu tư mới

Trong khi BĐS tại các thị trường lớn như TP. Hải Dương, Chí Linh… có dấu hiệu chững lại sau thời gian tăng trưởng nóng và liên tục lập đỉnh thì thị trường địa ốc huyện Thanh Hà đang manh nha bước vào giai đoạn phát triển, đem lại sức hút và sự kỳ vọng lớn cho nhà đầu tư.

Trên thực tế, Thanh Hà cũng đang tích cực triển khai các khu dân cư (KDC) mới như: KDC xã Cẩm Chế rộng 28ha; 2 KDC thuộc địa bàn xã Tân Việt gồm Bắc sông Hương và Tân Việt, đều rộng 9,9ha…. Song song với đó, chính quyền quản lý cũng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp cùng tham gia phát triển các khu đô thị đồng bộ nhằm mang đến diện mạo ngày một khang trang, hiện đại cho địa phương.

Toạ lạc trên trục giao thông huyết mạch đường tỉnh 390, Thanh Hà New City hiện là khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm thị trấn Thanh Hà do Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Long Habico đầu tư. Dự án được quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại cùng kết nối giao thông thuận tiện, giàu tiềm năng phát triển trong tương lai.

Thanh Hà New City- KĐT kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm thị trấn Thanh Hà

Đại diện chủ đầu tư cho biết, lợi thế của Thanh Hà New City là nằm trong khu dân cư sầm uất với các dịch vụ thiết yếu hiện hữu như trường học, bệnh viện, ngân hàng, chợ truyền thống… Bên cạnh đó, khu đô thị còn phát triển hàng loạt các tiện ích an cư ngay trong nội khu như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu vui chơi ngoài trời, bãi đỗ xe… nhằm tạo ra sự đột phá trong không gian sống chất lượng dành cho cư dân.

Sở hữu vị trí giữa khu chính trị - hành chính của huyện với 1 mặt tiếp giáp đường 390 và một mặt tiếp giáp đường 390B, Thanh Hà New City trong tương lai sẽ trở thành tâm điểm kinh tế sôi động, mang đến nhịp sống mới tràn đầy năng lượng. Trong đó, khối trung tâm thương mại chính là điểm nhấn quan trọng của dự án.

Không chỉ mang đến nhịp sống hiện đại với nhiều dịch vụ giải trí đa dạng, trung tâm thương mại cũng là lực hút quan trọng khiến cư dân nhanh chóng chuyển về sống và phát triển cộng đồng tại khu đô thị. Bên cạnh đó, các dãy nhà phố thương mại ngày đêm sầm uất cộng hưởng với những giá trị về tiện ích, thị trường, vị trí… hứa hẹn mang đến cho gia chủ một cuộc sống an cư và lạc nghiệp.

Thanh Hà New City sẽ cung ứng ra thị trường hai dòng sản phẩm đất nền chủ đạo là biệt thự sinh thái và liền kề. Không chỉ phù hợp với thói quen an cư của người dân địa phương, phân khúc này còn được đánh giá cao bởi thanh khoản tốt, giá trị gia tăng theo thời gian; nhất là khi Thanh Hà đang nỗ lực hoàn thiện quy hoạch vùng, hướng đến trở thành đô thị loại IV trước năm 2030.

